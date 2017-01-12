Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-1 yapım ihalesi

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ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) tahmini bedeli 27,4 milyon lira olan Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-1 yapım ihalesine, 19 milyon 428 bin lirayla en düşük teklifi Özsoy Mühendislik Tic. AŞ verdi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Özyol'un komisyon başkanlığını yürüttüğü ihalede, önce istekli 7 firmanın teknik ve mali teklif zarfları açılarak incelendi.

İncelemede, 6 firmanın idari şartnamede istenilen belgeleri sundukları belirlenirken, Vemak İnşaat Taahhüt Mak. San. ve Tic. AŞ’nin mali teklif yerine teşekkür mektubu ilettiği kaydedildi.

Yaklaşık 630 günde tamamlanması öngörülen, 78 bin 85 metre uzunluğunda 10 inç çapındaki yüksek basınç doğalgaz çelik boru hattı sisteminden oluşacak Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-1 yapım işi ihalesinde en düşük teklifi, 19 milyon 428 bin 332 lira 25 kuruşla Özsoy Mühendislik Tic. AŞ verdi.

Teklif veren diğer firmalar ve önerdikleri rakamlar ise şöyle:

- Megaron İnşaat San. ve Tic. AŞ ve Tek-İmaş İş Mak. Müt. Mad. Müh. San. ve Tic. AŞ ortaklığı: 38 milyon 858 bin 778 lira 64 kuruş

- Best Seza Yapım Hizmet - Ilgaz İnş. Tic. Ltd. Şti. ortaklığı: 37 milyon 866 bin 558 lira 50 kuruş

- Hes Group Enerji İnş. ve San. Tic. AŞ: 29 milyon 767 bin lira

- Arda Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti : 26 milyon 119 bin 422 lira 63 kuruş

- Setyol Sanayi Tesisleri İma. Mak. İnş. Taah. ve Tic. Ltd : 24 milyon 431 bin 25 lira 50 kuruş.