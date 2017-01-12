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Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-1 yapım ihalesi

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:14

ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) tahmini bedeli 27,4 milyon lira olan Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-1 yapım ihalesine, 19 milyon 428 bin lirayla en düşük teklifi Özsoy Mühendislik Tic. AŞ verdi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Özyol'un komisyon başkanlığını yürüttüğü ihalede, önce istekli 7 firmanın teknik ve mali teklif zarfları açılarak incelendi.

İncelemede, 6 firmanın idari şartnamede istenilen belgeleri sundukları belirlenirken, Vemak İnşaat Taahhüt Mak. San. ve Tic. AŞ’nin mali teklif yerine teşekkür mektubu ilettiği kaydedildi.

Yaklaşık 630 günde tamamlanması öngörülen, 78 bin 85 metre uzunluğunda 10 inç çapındaki yüksek basınç doğalgaz çelik boru hattı sisteminden oluşacak Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-1 yapım işi ihalesinde en düşük teklifi, 19 milyon 428 bin 332 lira 25 kuruşla Özsoy Mühendislik Tic. AŞ verdi.

Teklif veren diğer firmalar ve önerdikleri rakamlar ise şöyle:

- Megaron İnşaat San. ve Tic. AŞ ve Tek-İmaş İş Mak. Müt. Mad. Müh. San. ve Tic. AŞ ortaklığı: 38 milyon 858 bin 778 lira 64 kuruş

- Best Seza Yapım Hizmet - Ilgaz İnş. Tic. Ltd. Şti. ortaklığı: 37 milyon 866 bin 558 lira 50 kuruş

- Hes Group Enerji İnş. ve San. Tic. AŞ: 29 milyon 767 bin lira

- Arda Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti : 26 milyon 119 bin 422 lira 63 kuruş

- Setyol Sanayi Tesisleri İma. Mak. İnş. Taah. ve Tic. Ltd : 24 milyon 431 bin 25 lira 50 kuruş.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DÖVİZ ÜZERİNDEN YAPILAN SPEKÜLASYONLARIN DERİNLİĞİNİN OLMADIĞI, ÇOK KÜÇÜK RAKAMLARLA VE DAHA ZİYADE KAĞIT ÜZERİNDE İŞLEMLERLE KURLARIN YÜKSELTİLDİĞİ ORTADADIR. MİLLETİMİZ, DÖVİZ ALMAK YERİNE SATARAK, 15 TEMMUZ'UN ERTESİ GÜNÜ BAŞLATILAN İLK DALGA SALDIRININ ÖNÜNÜ KESMİŞTİ. BUNUN DEVAMINI BEN MİLLETİMDEN RİCA EDİYORUM. BUGÜN AYNI TUTUMU SÜRDÜRMELİYİZ. MERKEZ BANKAMIZ VE TÜM BANKALARIMIZ DA BU OYUNU BOZMAYA YÖNELİK BİR POZİSYON ALMALIDIR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı. Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili meseleleri konuşan iki lider, soruna siyasi çözüm bulma çerçevesinde Astana süreci hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ. GÖRÜŞMEDE, İKİLİ İLİŞKİLER VE SURİYE MESELESİ ELE ALINDI. SURİYE'DE ATEŞKESİN ÜLKE GENELİNE YAYGINLAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ MESELELERİ KONUŞAN İKİ LİDER, SORUNA SİYASİ ÇÖZÜM BULMA ÇERÇEVESİNDE ASTANA SÜRECİ HAKKINDA DA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;İş dünyamıza yaptığım çağrıyı tekrarlamak istiyorum; gün yatırım yapma, üretim yapma, istihdamı artırma, duran çarkları çalıştırma, çalışanları hızlandırma günüdür. Eğer bugün bu riski almazsanız yarın riske atacak hiçbir şeyiniz kalmayabilir.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "İŞ DÜNYAMIZA YAPTIĞIM ÇAĞRIYI TEKRARLAMAK İSTİYORUM; GÜN YATIRIM YAPMA, ÜRETİM YAPMA, İSTİHDAMI ARTIRMA, DURAN ÇARKLARI ÇALIŞTIRMA, ÇALIŞANLARI HIZLANDIRMA GÜNÜDÜR. EĞER BUGÜN BU RİSKİ ALMAZSANIZ YARIN RİSKE ATACAK HİÇBİR ŞEYİNİZ KALMAYABİLİR."