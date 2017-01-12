12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Atalay Filiz davası

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:15

ANKARA (AA) - Ankara ve İstanbul'daki üç cinayetin zanlısı Atalay Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı da "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle yargılandığı davada savcı, Filiz'in iki kişiyi tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Ankara Batı Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, sanık avukatları Hüseyin Uğur Poyraz ve Merve Uçanok, müşteki avukatı Ercan Çoban hazır bulundu.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Filiz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde sanık Atalay Filiz hakkında atılı suçlara karşı cezai ehliyetinin tam olduğunu bildiren Adli Tıp Kurumu 4. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunu hatırlatarak, sanık Filiz'in olaydan önceki günlerde maktul Göktuğ Demirarslan'a gönderdiği e-posta ile tehdit ettiğini, maktulun otomobilinin altına cep telefonu, batarya ve sim kartından oluşan düzeneği önceden yerleştirmiş olduğunu ve bu yolla maktuller hakkında bilgi edindiğini, suçta kullanacağı araçları seçip temin ederek ve plan yaparak maktuller Demirarslan ve Radchikova'yı tasarlayarak öldürdüğünü kaydetti.

Savcı, mütalaasında Filiz'in Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova'yı tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık Atalay Filiz, esas hakkındaki yaptığı savunmada, "Mütalaaya bir diyeceğim yoktur" dedi.

Sanık avukatlarından Merve Uçanok, celse arasında müvekkilinin akıl rahatsızlığını ortaya koyacak yeni deliller sunacaklarını söyleyerek, ek süre talep etti.

Maktul avukatı Ercan Çoban ise sanık vekilinin isteğine karşı çıkarak, "Mahkeme sanki sanığı Adli Tıp Kurumuna sevk etmemiş, muayene yapılmamış ve doğrudan rapor verilmiş gibi bir beyan verilmiştir. Mahkeme karar almıştır bu konuda tek yetkili ve etkin muayene yapabilecek kuruma sevk etmiştir. Doktorlar karar vermiştir, gözlem altına alınmasına karar vermemiş ve akıl sağlığı yerindedir diye rapor düzenlemişlerdir." dedi.

Mahkeme, sanık avukatlarının, müvekkillerinin akıl rahatsızlığına ilişkin delilleri bildirmesi için bir sonraki oturuma kadar ek süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianamede, Atalay Filiz'in, Demirarslan ve Radchikova'yı tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Filiz, Tuzla Yalıboyu Caddesi Postane Mahallesi'nde oturan tarih öğretmeni, 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-1 yapım ihalesi
YEREL

ARTVİN DOĞALGAZ BORU HATTI FAZ-1 YAPIM İHALESİ
Filipinler'de çatışma: 1 ölü
YEREL

FİLİPİNLER'DE ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ
&quot;5 yıl süreli nakil yasağı&quot; aile bütünlüğüne aykırı bulundu
YEREL

"5 YIL SÜRELİ NAKİL YASAĞI" AİLE BÜTÜNLÜĞÜNE AYKIRI BULUNDU
Başbakan Yardımcısı Şimşek:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK:
Mamografi, ileri evre tümörlerin görülme oranını azaltmıyor
YEREL

MAMOGRAFİ, İLERİ EVRE TÜMÖRLERİN GÖRÜLME ORANINI AZALTMIYOR
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ:
ÖSYM sınav kitapçıklarını elektronik ortamda arşivleyecek
YEREL

ÖSYM SINAV KİTAPÇIKLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA ARŞİVLEYECEK

FETÖ çatı davası
YEREL

FETÖ ÇATI DAVASI
Atalay Filiz'in Ankara'da iki cinayetin sanığı olarak yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, Filiz'in iki kişiyi tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
YEREL

ATALAY FİLİZ'İN ANKARA'DA İKİ CİNAYETİN SANIĞI OLARAK YARGILANDIĞI DAVADA, SAVCILIK ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI VERDİ. MÜTALAADA, FİLİZ'İN İKİ KİŞİYİ TASARLAYARAK ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASI İSTENDİ.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE MUHTARLAR TOPLANTISI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Muhtarlar Toplantısı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE MUHTARLAR TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE MUHTARLAR TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE MUHTARLAR TOPLANTISI
FETÖ çatı davası
YEREL

FETÖ ÇATI DAVASI

9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Esed rejimi ateşkes ihlallerini sürdürüyor
YEREL

ESED REJİMİ ATEŞKES İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bakan Zeybekci, AA Editör Masası'na konuk olacak
YEREL

BAKAN ZEYBEKCİ, AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLACAK

Bakan Avcı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh'i kabul etti
YEREL

BAKAN AVCI, İSRAİL'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ NAEH'İ KABUL ETTİ
İdareciler Günü Kutlama Programı
YEREL

İDARECİLER GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI
Erdoğan ve Putin telefonla görüştü
YEREL

ERDOĞAN VE PUTİN TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Tayland Kralı, saltanat naipliğiyle ilgili anayasa değişikliği talep etti
YEREL

TAYLAND KRALI, SALTANAT NAİPLİĞİYLE İLGİLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TALEP ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE MUHTARLAR TOPLANTISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük rakamlarla ve daha ziyade kağıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiği ortadadır. Milletimiz, döviz almak yerine satarak, 15 Temmuz'un ertesi günü başlatılan ilk dalga saldırının önünü kesmişti. Bunun devamını ben milletimden rica ediyorum. Bugün aynı tutumu sürdürmeliyiz. Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız da bu oyunu bozmaya yönelik bir pozisyon almalıdır.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DÖVİZ ÜZERİNDEN YAPILAN SPEKÜLASYONLARIN DERİNLİĞİNİN OLMADIĞI, ÇOK KÜÇÜK RAKAMLARLA VE DAHA ZİYADE KAĞIT ÜZERİNDE İŞLEMLERLE KURLARIN YÜKSELTİLDİĞİ ORTADADIR. MİLLETİMİZ, DÖVİZ ALMAK YERİNE SATARAK, 15 TEMMUZ'UN ERTESİ GÜNÜ BAŞLATILAN İLK DALGA SALDIRININ ÖNÜNÜ KESMİŞTİ. BUNUN DEVAMINI BEN MİLLETİMDEN RİCA EDİYORUM. BUGÜN AYNI TUTUMU SÜRDÜRMELİYİZ. MERKEZ BANKAMIZ VE TÜM BANKALARIMIZ DA BU OYUNU BOZMAYA YÖNELİK BİR POZİSYON ALMALIDIR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı. Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili meseleleri konuşan iki lider, soruna siyasi çözüm bulma çerçevesinde Astana süreci hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ. GÖRÜŞMEDE, İKİLİ İLİŞKİLER VE SURİYE MESELESİ ELE ALINDI. SURİYE'DE ATEŞKESİN ÜLKE GENELİNE YAYGINLAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ MESELELERİ KONUŞAN İKİ LİDER, SORUNA SİYASİ ÇÖZÜM BULMA ÇERÇEVESİNDE ASTANA SÜRECİ HAKKINDA DA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.