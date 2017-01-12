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Bolu'da kaybolan iki kişiyi arama çalışması

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:18

BOLU (AA) - Bolu'da, kayıp ihbarı verilen iki kişinin bulunması için Mengen ilçesindeki Köprübaşı Barajı'nda yapılan arama çalışmalarına ara verildi.

Mengen ilçesinde balık tutmaya giden ve geçen salı gününden bu yana kendilerinden haber alınamayan Furkan Özçelik(18) ile Halil Tor'u (38) Köprübaşı Barajı'nda dün akşam başlayan arama çalışmaları bugün de devam etti.

Havanın kararmasıyla dün ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlayan Bolu Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, kaybolan iki kişinin göle açıldığı kayık ve atılan balık ağlarının yerini belirledi.

30-50 metre derinliği olan gölde 12 metre derinliğe ulaşan ekipler, yaklaşık yarım saat süren aramanın ardından su sıcaklığının düşük olması nedeniyle kıyıya gelerek ısındı, daha sonra tekrar göle açılarak çalışmaları sürdürdü.

- Çalışmalara ara verildi

Çalışmalar esnasında su sıcaklığının aşırı derecede düşmesi ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Belediye İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin soğuk hava şartları eşliğinde sürdürülen çalışmalara ara vermek zorunda kalındığını belirtti.

Su sıcaklığının çok fazla düşmesi ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle çalışmaları sonlandırdıklarını ifade eden Duman, Valiliğin gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra arama çalışmaları için Ankara'dan ekip talebinde bulunulacağını kaydetti.

- Tuttuğu balıkları 2 liraya satıyordu

Arama çalışmasını izleyen Furkan'ın ağabeyi Yetiş Özçelik ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşi ile en son geçtiğimiz hafta görüştüğünü belirterek, "Geçen hafta izin alarak köye geldim. 3-4 gün köyde kaldım. Daha sonra Devrek'e döndüm. Salı günü öğleden sonra saat 15.00’ten beri haber alamıyoruz." dedi.

Özçelik ayrıca kardeşinin gölde balık tutarak tanesini 2 liradan sattığını da sözlerine ekledi.

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