Mersin'de cezaevi lojmanına ateş açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu lojmanına motosikletli iki kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi.
Dün gece saatlerinde motosikletli iki kişi, Malaklar Mahallesi'ndeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu lojmanına av tüfeğiyle 2 el ateş etti.
Ateş edilmesi sonucu binadaki dairelerden birinin camı kırıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yetkililer, olayın terör bağlantısı olmadığını bildirdi.