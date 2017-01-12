Mersin'de cezaevi lojmanına ateş açıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu lojmanına motosikletli iki kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi.

Dün gece saatlerinde motosikletli iki kişi, Malaklar Mahallesi'ndeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu lojmanına av tüfeğiyle 2 el ateş etti.

Ateş edilmesi sonucu binadaki dairelerden birinin camı kırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yetkililer, olayın terör bağlantısı olmadığını bildirdi.



