12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da FETÖ/PDY davası

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:21

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle davaya açılan 26'sı tutuklu 31 öğretmeninin yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu tutuklu sanıklar Nazım Akyol, Hasan Acar, Halil Kangal, Mehmet Gözeğir, Recep Orakcı, Salim Daş, Levent Çiftdal, İbrahim Yıldız, Mustafa Altunal, Ahmet Özdemir, Hakan Bayten, Ramazan Sevim, Tahsin Uysal, Osman Kalender, Atila Kumru, Ahmet Mart, Sezgin Sürme, Rifat Göbekli, Mustafa Peker, Kadir Körkün, Zeynel Ahmet Öztürk, Esef Donat, Ömer Yılmaz, Hüseyin Çankal, Hikmet Özdemir ve Halil Sürme tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklar Abdulhalim Şahin, Ahmet Akım, Murat Mayam ve İsa Tekin Çimen ise duruşmada hazır bulundu. Hakkında zorla getirilme kararı verilen tutuksuz sanık Ali Kemal Denge ise duruşmaya gelmedi.

Sanıkların kimlik tespitlerinin ardından savunmaları alındı.

Sanıklardan Osman Kalander, ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için geçmişte FETÖ'ye ait evlerde kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversite sonucu öğretmen oldum, görev yaptığım tüm okullarda maddi durumu kötü olan öğrencilere yardımlarda bulundum, bazı öğrencilere bu cemaati teşvik ettiğim doğrudur. Ancak bu yapıyı bir örgüt niteliğiyle tavsiyede bulunmadım, bütün gayretim maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yardım etme amaçlıdır. Sohbetlere katıldığım doğrudur, neredeyse tüm il ve ilçe şube müdürlerinin de bu sohbetlere katıldığı doğrudur. Hiçbir kötü alışkanlığım yoktur, inancım ve ahiret hayatım için daha güzel bir yaşam için dini kitapların okunduğu, dini sohbetlerin yapıldığı cemaat toplantılarına mesai arkadaşlarımla katılmakta bir mahsur görmedim."

KHK kapsamında kapatılan Adana Eğitim Gönüllüleri Derneği ile Aktif Eğitimciler Derneğine üye olduğunu da ifade eden Kalander, örgüt üyesi olmadığını, ByLock programını kullanmadığını, darbe teşebbüsünde bulunanları lanetlediğini söyledi.

Ahmet Özdemir ise KHK ile kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi olduğunu ancak kimseyi örgütün dershanesine yönlendirmediğini, kimseyi gazete veya dergi abonesi yapmadığını savundu.

Hasan Acar da üyesi olduğu Aktif Eğitim-Sen'in FETÖ ile bağlantısını bilmediğini öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Ramazan Sevim ise hiçbir terör örgütüne üye olmadığını, Bank Asya'nın FETÖ ile bağlantısını bilmediğini iddia ederek, "Bank Asya hesabım 10 yıl öncesine dayanan bir hesaptır, faizsiz olması nedeniyle tercih ettim. FETÖ ile ilişkili olduğunu bilseydim, kesinlikle para yatırmazdım. Çocuğumu da okullarından alırdım." diye konuştu.

Mehmet Gözeğir de Fatih Terim Lisesinde öğretmenlik yaparken öğrencilerin terör örgütü PKK'nın eylemlerine gitmemesi için çaba gösterdiğini ve bu yüzden 3 kez ölümle tehdit edildiğini belirterek, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Belki o zaman öldürülseydim kahraman olacaktım ancak şu anda terörist damgası ile karşınızda duruyorum. Vatanımı, milletimi, bayrağımı gerçekten çok seviyorum, ben canımı üç kez ortaya koydum. Whatsapp görüşmelerimde girişimi lanetlediğimi belirttim, daha sonra zaten sokağa çıktım. Gaziantep'te Celal Doğan Parkı'nın orada bulunan nöbet eylemine gittim ve dışarıda bulundum. Ben kesinlikle vatanımı, bayrağımı milletimi hiçbir şeye değişmem, ben sportif bir kişiyim, boş zamanlarımda çeşitli spor etkinlikleriyle uğraşırım."

Ömer Yılmaz da darbe girişimini desteklediği iddialarını kabul etmeyerek, "Whatsapp yazışması 7 kişilik bir grup içinde yapılan bir konuşmadır, bu konuşmalar darbe girişimini destekleme amacı gütmemektedir. Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkma talimatını duyduktan sonra sosyal medya hesabımdan darbe girişimine karşı paylaşımlarda bulundum. Darbe girişiminden sonra sendikadan istifa ettik." dedi.

Adana Eğitim Gönüllüleri Derneğinin terör örgütü ile bağlantısı konusunda uyarılmadıklarını iddia eden Yılmaz, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da ifadelerinde suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Tahsin Uysal, Salim Daş, Hakan Bayten, Esef Donat, Rıfat Göbekli, Nazım Akyol, Halil Kangal, İbrahim Yıldız, Recep Orakcı, Hikmet Özdemir, Sezgin Sürme ve Mustafa Peker'in üzerlerine atılı suçun niteliği, dosya kapsamına yansıyan delil durumu, savunmalarının alınmış olması, tutuklamanın tedbir olma niteliği nazara alınarak yurtdışı yasağı ve pazartesi, çarşamba ve cuma günleri bağlı bulundukları kolluk birimine imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluğunun devamı karar verdi.

Duruşma tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

İLGİLİ HABERLER

Tümer: &quot;Banliyö treni ulaşım sorununu azaltır&quot;
YEREL

TÜMER: "BANLİYÖ TRENİ ULAŞIM SORUNUNU AZALTIR"
Vali Demirtaş'ın, Ankara temasları
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ'IN, ANKARA TEMASLARI
Borçlanma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti
YEREL

BORÇLANMA YETKİSİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDEN GEÇTİ
Yüreğir Belediyesi'nden Aladağ'a yardım
YEREL

YÜREĞİR BELEDİYESİ'NDEN ALADAĞ'A YARDIM
Özfırıncı'dan spor salonunda stand up
YEREL

ÖZFIRINCI'DAN SPOR SALONUNDA STAND UP
Sağlık çalışanları kan bağışladı
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAN BAĞIŞLADI
Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri Üngür'ün öldüğü kazaya ilişkin dava
YEREL

DİYARBAKIR BAROSU GENEL SEKRETERİ ÜNGÜR'ÜN ÖLDÜĞÜ KAZAYA İLİŞKİN DAVA
CHP'li gençlerden askıda giysi
YEREL

CHP'Lİ GENÇLERDEN ASKIDA GİYSİ
Adana'da öğrencilere kar süprizi
YEREL

ADANA'DA ÖĞRENCİLERE KAR SÜPRİZİ
1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı
YEREL

1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SANAT ÇALIŞTAYI
Adana'da yargı çalışanlarından kan bağışı
YEREL

ADANA'DA YARGI ÇALIŞANLARINDAN KAN BAĞIŞI

Kızılay'dan &quot;Renklerin Kan Kardeşliği&quot; kampanyası
YEREL

KIZILAY'DAN "RENKLERİN KAN KARDEŞLİĞİ" KAMPANYASI
Adana Havalimanı'nda yolcu trafiği yüzde 5 arttı
YEREL

ADANA HAVALİMANI'NDA YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 5 ARTTI
Adana'da dolandırıcılık iddiası
YEREL

ADANA'DA DOLANDIRICILIK İDDİASI
ASKON Adana Şubesi'nden Mersin'e ziyaret
YEREL

ASKON ADANA ŞUBESİ'NDEN MERSİN'E ZİYARET
Adana Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası
YEREL

ADANA ADLİYESİ'NDE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Soner Çetin, en başarılı belediye başkanı seçildi
YEREL

SONER ÇETİN, EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Bisiklet hırsızlıkları kameraya yansıdı
YEREL

BİSİKLET HIRSIZLIKLARI KAMERAYA YANSIDI
Adana Havalimanı'nı geçen yıl 5,5 milyon yolcu kullandı
YEREL

ADANA HAVALİMANI'NI GEÇEN YIL 5,5 MİLYON YOLCU KULLANDI
Okullararası Yıldız Kız ve Erkek Masa Tenisi Birinciliği
YEREL

OKULLARARASI YILDIZ KIZ VE ERKEK MASA TENİSİ BİRİNCİLİĞİ
Çukurova GİAD'dan sanayi raporu
YEREL

ÇUKUROVA GİAD'DAN SANAYİ RAPORU
Adana'nın 2 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana'daki hırsızlık ve gasp iddiası
YEREL

ADANA'DAKİ HIRSIZLIK VE GASP İDDİASI
ATM'de buldukları parayı polise teslim ettiler
YEREL

ATM'DE BULDUKLARI PARAYI POLİSE TESLİM ETTİLER