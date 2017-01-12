Karda mahsur kalan 5 kişilik teknik ekip kurtarıldı

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ADANA (AA) - Adana Büyükşehir belediyesi ekipleri, Kızıldağ Yaylası’nda internet arızasını giderirken tipiye yakalanarak bölgede mahsur kalan 5 kişilik teknik ekibe 15 saat sonra ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pozantı ile Kızıldağ arasında ulaşım sağlayan orman yoluna döşenen fiber optik kablodaki arızayı gidermek için çalışma yapan 5 kişilik özel bir internet firması ekibi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Ekipteki kişilerin cep telefonuyla jandarmayı arayarak haber vermesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede zamana karşı yarışan ekipler, orman yolunu 15 saatte açarak arıza ekibini kurtarmayı başardı.

Kurtarılan kişiler olay yerinde sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından arazi araçlarıyla Kızıldağ Yaylası'na getirildi. Teknik ekiptekiler, büyük endişe yaşayan yakınları ve mesai arkadaşlarıyla burada kucaklaştı.

Ekipler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve kar timlerine teşekkür etti.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi kar timleri, 61 araç ve 200 personel ile Aladağ, Tufanbeyli, Feke, Pozantı, Saimbeyli, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde köy yolları ve merkez mahallelerdeki yolların açık kalması ve ulaşımın kesintisiz devam etmesi için 3 vardiya karla mücadeleyi sürdürüyor.