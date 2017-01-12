Adana'da aranan terör hükümlüsü yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izinsiz gösterilere katılan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Rıdvan D'nin, merkez Seyhan ilçesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Hükümlünün bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Rıdvan D'yi yakaladı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından getirildiği Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.