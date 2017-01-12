Uşak merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010-2014 yıllarında Uşak Üniversitesinde öğrenim gören 18 ildeki şüpheliler için gözaltı kararı verildi.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, değişik illerdeki çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.
Kente getirilen zanlılar, Uşak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerin, "örgütün mahrem yapı ve ideolojik kanadında" görev aldıkları", bazılarının da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.