"Kan stoğumuz 35 binin üzerinde"

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SAKARYA (AA) - Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İşgüzar, kan stoklarının 35 binin üzerinde olduğunu söyleyerek, "Hedefimiz 50 bini bulmak. Kan sürekli bir ihtiyaçtır." dedi.

Türk Kızılayı ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Sakarya Adliyesinde organize edilen kampanyada Başsavcı Mustafa Ercan, savcılar, adliye çalışanları ve polisler kan verdi.

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İşgüzar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın Türkiye'nin her yerinde devam ettiğini söyledi.

Stoklarda her zaman 20 bin ünite kan olması gerektiğini, bunun kırmızı çizgileri olduğunu belirten İşgüzar, "Stok 20 bine yaklaştığı zaman Genel Başkanımız kan verme çağrısında bulundu. Allah razı olsun vatandaşlarımız 250 merkezimize kan vermek için koştular. Halen bu çalışma hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda stoklarımız 35 binin üzerinde hedefimiz 50 bini bulmak. Kan sürekli bir ihtiyaçtır." diye konuştu.

İşgüzar, ciddi kan ihtiyacının olduğunu ve Suriye'den yaralıların da geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaralanmalar, trafik kazaları oluyor. Bir de bunların yanında rutin ameliyatlar olduğu zaman ciddi kan ihtiyacımız oluyor. Ayrıca bazı hastalıkların kan alma zaruretleri olduğundan hem kan hem de kandan üretilen diğer türevler sık sık lazım oluyor. Halkımızın çok ciddi teveccühünü gördük, teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın kan ihtiyacını yüzde yüz karşılamak istiyoruz. Kan verme kampanyamız iyi gidiyor, böyle gidersek bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum."