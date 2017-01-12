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Bayburt'taki FETÖ/PDY soruşturması

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:55

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 komiser yardımcısından 2'si tutuklandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlıktan yararlanan şahısların ifadeleri ile istihbarat çalışmaları sonucunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 eski komiser yardımcısı rütbesindeki polislerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.



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