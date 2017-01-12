Halep'ten sivillerin tahliyesi

HATAY (AA) - Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 507'ye ulaştı.
Alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumu ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen ambulanslara alınan yaralı sayısı 507'ye ulaştı.
Yaralılardan 80'inin hayatını kaybettiği, 186'sının ise Malatya, Gaziantep, Konya, Osmaniye, Adana, Mersin, Sivas, Kayseri, Şanlıurfa, Ankara'da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.