Midibüsün yayalara çarpma anı güvenlik kamerasında

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki kadına yolcu midibüsünün çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Çatalköprü Mahallesi'nde Kuran kursundan çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen İpek Hanım Aktay (23) ile Elif Edemen'e (28), Mehmet G'nin (51) kullandığı yolcu midibüsü çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 2 kadın savrularak metrelerce sürüklendi.
Kazada yaralanan Aktay ve Edemen, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada yolcu midibüsünün yayalara çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadının yolun sağ tarafından gelen yolcu midibüsünü durdurmak istemesi ve midibüsün kadınlara çarpma anı yer alıyor.