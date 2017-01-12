"Spekülatif haberler kasıtlı yapılıyor"

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ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, son dönemde yaşanan bazı terör saldırılarının ardından Türkiye’de düzenlenecek spor organizasyonlarının iptal edileceği yönünde spekülatif haberlerin kasıtlı olarak yapıldığını belirtti.

Bakan Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamasında, Avrupa'da da çeşitli olayların meydana geldiğini vurgulayarak, "Son dönemde yaşanan bazı terör saldırılarının ardından Türkiye’de düzenlenecek spor organizasyonlarının iptal edileceği yönünde spekülatif haberler kasıtlı olarak yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her türlü teröristle, her türlü terörle başa çıkacak güçtedir ve çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Fransa’da olağanüstü hal uygulaması içinde, ağır silahlı askerlerin nöbet tuttukları statlarda yapıldığını hatırlatan Kılıç, "Kimse çıkıp 'Fransa’da sıkıntı var' dedi mi? Geçen hafta Florida'da biri çıktı, tüfekle oraya, buraya ateş etti ve 5 kişi öldü. Berlin'de Noel pazarının ortasına bir terörist daldı. Paris'te dört bomba patladı. Hatta Paris'teki canlı bombalardan biri, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu Fransa ile Almanya arasında oynanan dostluk maçının yapıldığı stadın kapısında patladı. Kimse Avrupa Futbol Şampiyonası'nın iptal edilmesinden bahsetmedi." değerlendirmesini yaptı.





- "Türkiye güvenli bir ülke"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu, 2017’de düzenlenecek uluslararası spor organizasyonlarının belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Kılıç, "Ülkemize gelecek misafirlerimizi de en iyi şekilde ağırlayacağız. Türkiye’de kesinlikle bir güvenlik sorunu yoktur. Ülkemize gelecek sporcu, antrenör ve sporseverlerin gönülleri rahat olsun." ifadelerini kullandı.





- EYOF ve Deafolimpik

Bakan Kılıç, Türkiye’de ilk önemli uluslararası spor organizasyonunun şubat ayında Erzurum'da düzenleneceğini belirterek, "2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF 2017) hazırlıklar tamamlandı. Geleceğin olimpiyat şampiyonlarını ağırlayacağımız bu organizasyon 11-18 Şubat tarihlerinde 9 branşta düzenlenecek. Erzurum'daki EYOF 2017'ye, 40 ülkeden, 14-18 yaş gruplarında 807 sporcu katılacak." diye konuştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) olimpiyat olarak kabul ettiği 3 organizasyondan birinin de Samsun’da yapılacağını hatırlatan Bakan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bir önemli spor organizasyonu ise temmuz ayında Samsun’da gerçekleşecek 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları (Deafolimpik). Bazı tesislerimizin yapımı devam ediyor. Bowling, okçuluk ve buz pateni ile ilgili tesislerimizin yapımında son aşamaya gelindi. Baharda bunların hepsi bitecek, denemeleri yapılacak ve tesislerimiz tamamen olimpiyata hazır hale gelecek."



