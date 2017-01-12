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ANKARA (AA) - "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları 10 ilde çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İş dünyasından tek beklentimiz piyasayı hareketlendirmesidir. Herkesin bekleme durumuna geçmesi en büyük sıkıntıdır. Bu yüzden 'milli seferberlik' diyorum. Benim dediğim milli seferberlik eline silah al çık değil. Milli seferberlik budur." şeklindeki açıklamaları anımsatıldı.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından geçen hafta "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programının Konya'da başlatıldığı belirtilen açıklamada, ziyaretlerle vatandaşlara ulaşılarak, onların hizmetlere dair görüş ve önerilerinin alınacağı kaydedildi.

İş adamları ve sanayicilere ulaşılarak da yeni ve kayıtlı istihdama katkı sağlanacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Program çerçevesinde 81 ilimizin ziyaret edilmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarımız yarın Afyonkarahisar, Düzce, Bartın, Bolu, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Erzurum ve Çankırı'da ziyaretlerde bulunacak. Buralarda işçi ve işverenler ile ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları üyeleriyle bir araya gelinecek. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, emekliler, engelli vatandaşlar, üniversite gençliği, işsizler ve kadınlarla da ziyaret kapsamında görüşülecek. Gerek çalışanların gerekse yatırımcı ile işverenin çalışma hayatıyla ilgili sorunları dinlenecek, görüş ve önerileri alınacak."

Açıklamada, özellikle işveren ile sanayicilere yeni istihdam hedeflerinin aktarılacağı, ilave istihdam destekleri konusunda bilgilendirme yapılacağı ifade edilen açıklamada, program kapsamında ev ziyaretleri de gerçekleştirileceği bildirildi.