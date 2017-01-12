12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri'deki terör saldırısı

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:44

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik terör saldırısına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

Terör saldırısıyla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi de adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturmada halk otobüsü şoförü H.E, Şanlıurfa'da yakalanan araç sahibi M.Y, teröristin taşıdığı kimliğin gerçek sahibi Mehmet O, saldırgana hazırladığı krokiler ve patlayıcı yerleştirilen aracı teslim ettiği gerekçesiyle Diyarbakır'da yakalanan K.Ç, bu kişiyle irtibatlı olduğu belirlenerek Adana'da yakalanan E.Ş, Ü.K. ve E.U ile saldırının hedefi 1. Komando Tugay Komutanlığında PKK propagandası yaptıkları ve çarşı iznine çıkan askerlerin tugay içerisine giren halk otobüsleriyle kent merkezine taşınması uygulamasıyla ilgili bilgi sızdırmış olabilecekleri değerlendirilen 4 askerin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

obilyacılar Sitesi'nde İntihar
YEREL

OBİLYACILAR SİTESİ'NDE İNTİHAR
Emniyetten Sürücülere Plaka Uyarısı
YEREL

EMNİYETTEN SÜRÜCÜLERE PLAKA UYARISI
Kayserigaz'dan kan bağışı kampanyası
YEREL

KAYSERİGAZ'DAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Erciyes'teki tipide mahsur kalanlar
YEREL

ERCİYES'TEKİ TİPİDE MAHSUR KALANLAR
Jandarmadan esrar operasyonu
YEREL

JANDARMADAN ESRAR OPERASYONU
Kayseri'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
Büyükşehir Tuna Parkı'nı Şehitler Parkı Yapacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR TUNA PARKI'NI ŞEHİTLER PARKI YAPACAK
Kocasinan Belediyesi kadınlar için İngilizce kursu açtı
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ KADINLAR İÇİN İNGİLİZCE KURSU AÇTI
Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp'de vatandaşlara müjdeler verdi
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, ZİYAGÖKALP'DE VATANDAŞLARA MÜJDELER VERDİ
Melikgazi Belediyespor takımları deplasmanda galibiyet kovalayacak
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR TAKIMLARI DEPLASMANDA GALİBİYET KOVALAYACAK
Başkan Palancıoğlu'ndan Talasgücü'ne destek ziyareti
YEREL

BAŞKAN PALANCIOĞLU'NDAN TALASGÜCÜ'NE DESTEK ZİYARETİ
Kayserispor, bir haftada 2 bin 350 kilometre yol katedip 3 maç oynayacak
YEREL

KAYSERİSPOR, BİR HAFTADA 2 BİN 350 KİLOMETRE YOL KATEDİP 3 MAÇ OYNAYACAK
Tipiden sonra Erciyes'teki pistler kayakseverlerle doldu
YEREL

TİPİDEN SONRA ERCİYES'TEKİ PİSTLER KAYAKSEVERLERLE DOLDU
Melikgazi'de kullanılmayan kıyafet toplama kampanyası
YEREL

MELİKGAZİ'DE KULLANILMAYAN KIYAFET TOPLAMA KAMPANYASI
Soğuk hava semt pazarlarını vurdu
YEREL

SOĞUK HAVA SEMT PAZARLARINI VURDU
PTT Başmüdürü Türkyılmaz, Melikgazi Belediyesi'ni Ziyaret Etti
YEREL

PTT BAŞMÜDÜRÜ TÜRKYILMAZ, MELİKGAZİ BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
YEREL

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yılın ilk sözleşmesi Yeşilhisar Belediyesi'nden
YEREL

YILIN İLK SÖZLEŞMESİ YEŞİLHİSAR BELEDİYESİ'NDEN
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Bünyan Halısını yaşatacak proje başladı
YEREL

BÜNYAN HALISINI YAŞATACAK PROJE BAŞLADI
MELMEK kursiyerlerine İlkyardım Kursu Verildi
YEREL

MELMEK KURSİYERLERİNE İLKYARDIM KURSU VERİLDİ
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Banka yöneticileri OSB'de buluştu
YEREL

BANKA YÖNETİCİLERİ OSB'DE BULUŞTU
Kayseri'de kaçak silah operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE KAÇAK SİLAH OPERASYONU