GÜNCELLEME - Denizli'de yangın: 3 ölü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında, anne, baba ve kızları hayatını kaybetti.

Dağmarmara Mahallesi'nde Halil Göktürk'e ait evde sabah saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangın çıktığını fark ederek uyanan ve çevreden yardım isteyen Halil Göktürk (44) ile eşi Habibe Göktürk'ün (43), iki katlı ahşap evin üst katındaki kızları Gülben Göktürk'ü (13) kurtarmak için eve girdiği, bu sırada da çatının çöktüğü öğrenildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangında, Halil Göktürk, eşi Habibe ve kızı Gülben Göktürk hayatını kaybetti.

Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ve jandarma ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu çıkartıldı.

Otopsi için Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin yarın toprağa verileceği bildirildi.

- Geriye ailenin fotoğrafları kaldı

Bu arada, Halil ve Habibe Göktürk'ün diğer kızlarının Denizli'de bir özel hastanede sağlık görevlisi olarak çalıştığı ve yangın esnasında iş yerinde olduğu belirtildi. Yanan evine gelen genç kız sinir krizi geçirdi.

Göktürk'ün yakınları, cesetlerin çıkartılmasının ardından evin yıkıntıları arasındaki fotoğrafları gözyaşları içinde topladı.

- Belediye başkanı inceleme yaptı

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini belirtti. Evin ahşap olması nedeniyle çok çabuk yandığına işaret eden Akcan, "Toprak göçmesi nedeniyle de anne-baba ve çocukları vefat etti. Otopsi için hastaneye götürülüyor. İlk önce anne-baba çıkıyor, sonra içeri çocuğu almaya giriyorlar, girdikten sonra da ahşap balkon ve tavan göçünce içeride mahsur kalıyorlar. Benim de halamın oğlu oluyor. Aileden geriye bir kişi kaldı. 19 yaşında kızımız kaldı." diye konuştu.

Göktürk ailesinin komşuları Bayram Demiröz, yangın çıktığında yardım etmek amacıyla hemen geldiğini ifade ederek "İtfaiye yangını söndürmeye çalışıyordu. Komşularımız kendileri dışarı çıkmış, çocuk var diye tekrar girmişler, sonra çıkamamışlar." dedi.



