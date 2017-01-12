12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNCELLEME - Denizli'de yangın: 3 ölü

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:47

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında, anne, baba ve kızları hayatını kaybetti.

Dağmarmara Mahallesi'nde Halil Göktürk'e ait evde sabah saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangın çıktığını fark ederek uyanan ve çevreden yardım isteyen Halil Göktürk (44) ile eşi Habibe Göktürk'ün (43), iki katlı ahşap evin üst katındaki kızları Gülben Göktürk'ü (13) kurtarmak için eve girdiği, bu sırada da çatının çöktüğü öğrenildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangında, Halil Göktürk, eşi Habibe ve kızı Gülben Göktürk hayatını kaybetti.

Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ve jandarma ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu çıkartıldı.

Otopsi için Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazelerin yarın toprağa verileceği bildirildi.

- Geriye ailenin fotoğrafları kaldı

Bu arada, Halil ve Habibe Göktürk'ün diğer kızlarının Denizli'de bir özel hastanede sağlık görevlisi olarak çalıştığı ve yangın esnasında iş yerinde olduğu belirtildi. Yanan evine gelen genç kız sinir krizi geçirdi.

Göktürk'ün yakınları, cesetlerin çıkartılmasının ardından evin yıkıntıları arasındaki fotoğrafları gözyaşları içinde topladı.

- Belediye başkanı inceleme yaptı

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini belirtti. Evin ahşap olması nedeniyle çok çabuk yandığına işaret eden Akcan, "Toprak göçmesi nedeniyle de anne-baba ve çocukları vefat etti. Otopsi için hastaneye götürülüyor. İlk önce anne-baba çıkıyor, sonra içeri çocuğu almaya giriyorlar, girdikten sonra da ahşap balkon ve tavan göçünce içeride mahsur kalıyorlar. Benim de halamın oğlu oluyor. Aileden geriye bir kişi kaldı. 19 yaşında kızımız kaldı." diye konuştu.

Göktürk ailesinin komşuları Bayram Demiröz, yangın çıktığında yardım etmek amacıyla hemen geldiğini ifade ederek "İtfaiye yangını söndürmeye çalışıyordu. Komşularımız kendileri dışarı çıkmış, çocuk var diye tekrar girmişler, sonra çıkamamışlar." dedi.


İLGİLİ HABERLER

Başkan Subaşıoğlu, İlbade Pazaryeri'ni ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN SUBAŞIOĞLU, İLBADE PAZARYERİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Başkan Gürlesin, Muhtarlarla buluştu
YEREL

BAŞKAN GÜRLESİN, MUHTARLARLA BULUŞTU
Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan Başkan Zolan'a ziyaret
YEREL

ANTALYA ŞEHİR TİYATROSU'NDAN BAŞKAN ZOLAN'A ZİYARET
Denizli'de yangın: 3 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE YANGIN: 3 ÖLÜ
Denizli Büyükşehir, Kale Karaköy'ün su sıkıntısına çözüm
YEREL

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR, KALE KARAKÖY'ÜN SU SIKINTISINA ÇÖZÜM
Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası
YEREL

DENİZLİ'DEKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
1,5 milyon TL'ye mal olacak sağlık merkezinin protokolü imzalandı
YEREL

1,5 MİLYON TL'YE MAL OLACAK SAĞLIK MERKEZİNİN PROTOKOLÜ İMZALANDI
Denizli'de kamyonet devrildi: 1 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE KAMYONET DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
Öğrencilerden Başkan Zolan'a Hocalı teşekkürü
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ZOLAN'A HOCALI TEŞEKKÜRÜ
Denizli İstiklal Mahallesi'nde su kesintisi
YEREL

DENİZLİ İSTİKLAL MAHALLESİ'NDE SU KESİNTİSİ
Denizli'de eğitime kar engeli
YEREL

DENİZLİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ