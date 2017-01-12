Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden ihraç eden Düzce Defterdarlığındaki 1 memur ile Düzce Belediyesinde görevli 1 zabıta tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya kapsamında, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen ve haklarında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılan Düzce Defterdarlığındaki görevli memur ile Düzce Belediyesinde görevli zabıtanın adreslerine operasyon düzenlendi.

Bazı belge ve dokümanlara el konulan aramalar sonrasında, 2 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.