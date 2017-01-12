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Suikastçi askerlerin eşleri de KPSS şüphelisi

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:29

ANKARA (AA) - ZAFER FATİH BEYAZ - FERDİ TÜRKTEN - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, savcılığın 83 şüpheli hakkında tutuklanmaları istemiyle hazırladığı mahkemeye sevk yazısında, şüphelilerinden ikisinin eşinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemeye giden ekipte yer aldığı, diğerinin eşinin ise Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot olduğu belirlendi.

Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı sevk yazısında, 2010 KPSS sınav sorularının sınavdan önce elde edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10. operasyonun yapıldığı aktarıldı.

Yazıda, şüphelilerin irtibatları, bilirkişi raporları ve diğer delillere göre sınav sorularını elde ettikleri konusunda kuvvetli deliller bulunduğu ifade edildi.

Şüphelilerin, eşleri TSK bünyesinde görev yaptığı sırada 15 Temmuz darbe girişimine katıldığından haklarında tutuklama ve diğer işlemler yapılan kişiler olduğu vurgulandı.

KPSS şüphelilerinin 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alan eşlerinin, FETÖ'ye para aktardığı himmet trafiği de MASAK raporuna yansırken, yazıda, "Şüphelilerin ve darbe girişiminde yer alan eşlerinin bir kısmının MASAK raporuna göre para transferleri, 'Bank Asya kurtarma operasyonu' döneminde para artışı, FETÖ üyelerinin kullandığı ByLock isimli gizli haberleşme programını kullandıkları, FETÖ tepe yönetimiyle irtibatlı oldukları anlaşılmıştır" değerlendirilmesine yer verildi.

- 15 Temmuz'dan önce bildirildi

KPSS şüphelilerine ilişkin listenin bu kişilerin asker eşleriyle ilgili işlem yapılması ve YAŞ'ta değerlendirilmesi amacıyla 15 Temmuz darbe girişiminden önce Genelkurmay Başkanlığına gönderildiği kaydedildi.

Listede yer alan KPSS şüphelisi Reyhan Abra'nın eşi Binbaşı Sadullah Abra'nın Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot olduğu belirtilen yazıda, Kübra Gülmez'in kocası Kıdemli Yüzbaşı Haldun Gülmez ile Kübra Sagun'un kocası Yüzbaşı Bahadır Sagun'un Marmaris'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikasta giden ekipte yer aldığı bildirildi.

Şüpheliler Kübra Gülmez ve Kübra Sagun'un gözaltına alındığı 5 Ocak 2017 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yaptığı bilgisine yer verilen yazıda, Sagun'un aynı zamanda FETÖ'nün tepe yönetiminde bulunan ve "örgütün mollası" olduğu belirtilen Hamdullah Bayram Öztürk ile HTS irtibatının bulunduğu kaydedildi.

Yazıda, "Şüphelilerin FETÖ üyesi oldukları, sınav sorularını elde etmek suretiyle dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarını işlediklerine dair kuvvetli delillere nazaran sorgularının yapılarak kaçma, delilleri yok etme, tanık, mağdur ve başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulması hususlarında kuvvetli şüphenin oluşması, eylemlerinin CMK'daki karşılığı dikkate alınarak ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur." ifadesine yer verildi.

- 240 bin lira himmet

Sevk yazısının ekinde yer verilen MASAK raporunda, sınava girerek 100 ve üzeri net yapan 3 bin 227 kişi içerisinde yer alan şüphelilerin kendileri ve eşlerinin, dosyada şüpheli konumunda bulunmayan 7 kişiye ve 4 şüpheli eşine toplam 240 bin 161 lira gönderdiği belirtildi.

Rapora göre, şüpheli eşi Erdal Koca, bir diğer şüpheli eşi Hayrettin Çatalkaya'ya 95 bin 800 lira, şüpheli Keser Tümer'in eşi Musa Tümer'in ise bir diğer şüpheli eşi Adem Uçar'a 20 bin lira transfer etti.

- Soruşturma

Cumhuriyet Savcısı Erkman'ın talimatıyla 31 ilde, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde aktif rol oynadıkları belirlenen 105 askerin eşlerine yönelik 5 Ocak'ta başlatılan operasyonda, 86 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki şüphelilerden 2'si yeni doğum yaptıkları için Savcı Erkman'ın talimatıyla ifade işleminin ardından serbest bırakılmıştı.

Zanlılar arasında, araştırma görevlisi, öğretmen, sosyolog, danışman, bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışan memurlar bulunuyor. Şüphelilerden 75'inin halen devlet memuru olarak görevini sürdürdüğü tespit edildi.

Şüphelilerin eşlerinin albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen rütbesinde oldukları tespit edildi. Bazı şüphelilerin eşlerinin, FETÖ'ye himmet parası transferi yaptığı, FETÖ tepe yönetimiyle irtibatlı olduğu, Bank Asya'da para artış hareketi bulunduğu ve ByLock kullandığı belirlendi.

Ayrıca şüpheliler hakkında, genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli deliller bulunduğu belirtildi.

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