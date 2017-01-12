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ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Türkiye, uluslararası anlamdaki çalışmaları içerisinde, özellikle son 15 yılda, temsil kabiliyetini artırdığı süreçte güç kazanmıştır." dedi.

Kılıç, Dışişleri Bakanlığı tarafından JW Marriott Otel'de düzenlenen, "2023'e doğru Milli Değerler ve Küresel Hedefler" konulu 9. Büyükelçiler Konferansı'ndaki konuşmasında, "Bizim alanımız, ülkemizin uluslararası alanda temsilini en üst noktada yapma imkanı veren bir alan. Herhangi bir sporcu kardeşimizin, milli formayla bir uluslararası müsabakaya katılması sizin resmi olarak yaptığınız büyükelçilik vazifenizin, fahri olarak yerine getirilmesiyle eşdeğerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya sporunu yöneten üst yapıları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Spor Federasyonları ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) olarak sıralayan Kılıç, "Genel olarak baktığınızda dünya sporunda karar veren mekanizmalar bunlar. Bu oluşumlar içinde ülkemizin aktif şekilde yer almasını sağlamak en önemli çalışmalarımız arasında yer alıyor. IOC asbaşkanlığı seviyesinde ve basketbol, voleybol, hentbol gibi birçok branşta uluslararası temsil anlamında çalışmalarımız var. Ülkemizden gelen spor adamlarının, dünya sporundaki karar mekanizmalarında yer alması söz konusu." ifadelerini kullandı.

"2016 Rio Olimpiyatları'nda katılım sayısı olarak iyiydik ama madalya sayımız asla ve asla sportif anlamda bizi temsil etmiyor." diyen Bakan Kılıç, şöyle devam etti:

"Türkiye, uluslararası anlamdaki çalışmaları içerisinde, özellikle son 15 yılda, temsil kabiliyetini artırdığı süreçte güç kazanmıştır. Uluslararası alanda gitgide kuvvetlenen bir yapı söz konusu ama inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağız. Burada sizlere büyük görevler düşüyor. Hep "siyaset spora karışmasın" denir ama aslında bu iki yapı birbirine çok yakın, birbirine destek veren ve birbirinden faydalanan iki yapıdır. Spor camialarında karar mekanizmalarında olanlar aynı zamanda ya siyasetçi ya da ülkesinde bir siyasi yapı içinde görev alıyor. Dolayısıyla bu ilişkinin en iyi şekilde değerlendirilmesi lazım."





- "Belli ki bir algı operasyonu içindeyiz ama..."

15 Temmuz'daki darbe girişimine de değinen Kılıç, "O gece FETÖ Terör Örgütü'nün ülkemize yaşatmak istediği kaos, darbe, karanlığa sürükleme çalışmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, milletimizin Cumhurbaşkanımızın çağrısına verdiği cevapla bertaraf edildi. Yıllarca birçok ülkede görev yaptınız. Hiçbir ülkede, hiçbir şart altında, TBMM gibi ülkenin temsil edildiği yerler, seçilmiş cumhurbaşkanının görev yaptığı yerler, konutlar saldırıya uğramamıştır. Hele hele ülkenin kendi silahlı kuvvetleri içindeki yapıdan gelen hainler, gözü dönmüş bir şekilde böyle bir yaklaşımda olmamıştır." şeklinde konuştu.

Kılıç, "Bize işten çıkarmalarla ilgili tepki gösteriyorlar ama devletin çalışanlarından sadakat bekleme hakkı vardır. Bu uluslararası bir kuraldır. Almanya'da da birleşme döneminde sadakatinden şüphe duyulanlar işe alınmamıştır. Belli ki bir algı operasyonu içindeyiz ama doğru bildiğimiz işten geri durmayacağız." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonlarla ilgili dönem dönem bazı endişelerin söz konusu olduğunu dile getiren Kılıç, şunları söyledi:

"Gelecek dönemde yapacağımız uluslararası organizasyonlar noktasında, ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle, arada 'acaba yapsak mı yapmasak mı' diyorlar ama cevaplarını aldılar. Biz bu organizasyonları yapacağız. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Paris'te 4 tane canlı bomba patladı. Bir tanesi Fransa Cumhurbaşkanı'nın olduğu stadın önünde oldu. Teröristler sokağın ortasında ateş açtı. Bunları hatırlayalım, kimse çıkıp da bu şampiyonayı iptal edelim demedi. Kimse iptal konuşmadı. Türkiye olunca neden iş değişiyor? Bu noktada dost bildiklerimizin bizi yalnız bıraktığı zamanlar oluyor. Biz her türlü organizasyonu yapacak güçteyiz. Dünyada terör örgütleriyle bu kadar mücadele eden başka bir ülke yok. Görev yaptığınız ülkelerde spordan sorumlu kişilerle görüşürken şunun altını çizin; bizim hiçbir güvenlik açığımız yok."





- "Kutsal değerlerimizin ayaklar altına alınmasına müsaade etmeyiz"

Sanal oyunlarla empoze edilmeye çalışılan İslamofobi konusuna dikkati çeken Kılıç, "Artık dünyada ciddi anlamda sanal oyun oynanıyor. Bu oyunların içinde maalesef İslamofobik mesajlar veriliyor. Gençlerin yanlış yönlendirilmelerine neden olan, dinimize yapılan bu saldırıya karşı dikkatli olmalıyız. Bunu basit bir şey olarak göremeyiz. Kutsal değerlerimizin ayaklar altına alınmasına müsaade etmeyiz. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Kendi değerlerine sahip çıkamayanlara hiç kimse sahip çıkmaz. Eğer bunu yapmazsak o zaman görevimizi eksik yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir şey var; hiçbir dinin ismi terörün önüne arkasına konamaz. Biz uluslararası muhataplarımıza bunu anlatıyoruz. Gençler üzerinde olumsuz etkisi var. Almanya'da Berlin'de bunu yapan nasıl bir teröristse, Paris'te, İstanbul'da Ankara'da yapan da teröristtir. Bunun önüne arkasına İslam konamaz. Bu Müslümanlara zarar veriyor." diye konuştu.





- Uyuşturucu ile mücadele

Bakan Kılıç, yakın zamanda IOC ile ortaklaşa yapılacak, sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili çalışmanın, tüm dünyada farkındalık oluşturmasını temenni ettiklerini belirterek, "Bir diğer konu da uyuşturucu ile mücadele. Gençlerimizi zehirleyen, geleceğini karartan bu illetten korurken, bazı ülkelerde yapılmış çalışmalar ve tecrübeler noktasında sizlerden de yardım taleplerimiz olacak." dedi.

Büyükelçilere seslenen Akif Çağatay Kılıç, sözlerini, "Bu milletin birer evladı olarak sizler, çok önemli bir görev ve sorumluluk altındasınız. Büyükelçilik bir kelime olarak çıkan bir şey değildir. Büyükelçilik, yüreğinde taşıdığı devlet, millet sevgisini, aşkını, görev yaptığı ülkede herkese göstermektir." şeklinde tamamladı.