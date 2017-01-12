Yüz nakli olan Acar’ın yargılandığı cinayet davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın "Yakmak suretiyle kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Uğur Acar katıldı. Maktul Ramazan Kaya'nın eşi Hatice Kaya da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanık polis memuru E.Ş, olay günü grup amirliğinde görevli olduğunu ve 112 Acil Servis'ten gelen ihbar üzerine polis ekiplerini olay yerine yönlendirdiğini anlattı.

Ekiplerin olay yerinde yanmış vaziyette bir kişi gördüklerini ve bu kişinin gelen ambulansa binmek istemediğini söylediklerini aktaran E.Ş, "Görevli arkadaşlarımızın ısrarıyla yanmış olan şahıs ambulansa binmiş, alkollüymüş. Arkadaşlarımız olay yerinde bulunanları cumhuriyet savcısının talimatıyla bilgi almak amacıyla karakola getirdi. İfadeleri önce bilgi almak amacıyla alındı, ardından şüpheli sıfatıyla alındı." dedi.



Tanık polis memuru, sanık avukatının sorusu üzerine Uğur Acar'ın karakola geldiğinde üzerinde çamur olmadığını ancak ıslak olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.

Hatice Kaya'nın olay yerinde neden sağlıklı inceleme yapılmadığı sorusu üzerine E.Ş, olay yeri ekiplerinin çalışma sisteminin farklı olduğunu, görevli ekiplerin sadece olay yeri görevlilerine bilgi verdiğini, o ekiplerin de tarafsız şekilde detaylı inceleme yaptıktan sonra rapor tuttuğunu kaydetti.

Duruşmada söz alan tanık ve sanık avukatları, davayla ilgili diğer tanığın dinlenmesine gerek olmadığını, mevcut delillerle hüküm kurulabileceğini belirtti.

Savcının esas hakkında mütalaasını vermek üzere süre istemesi üzerine sanıkların tutuksuz yargılanmasının devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Şubat'a erteledi.

- Olayın geçmişi

Manavgat ilçesinde 7 Ekim 2014'te meydana gelen olayda, iddiaya göre, birlikte alkol alan Ramazan Kaya (33), Uğur Acar (22), Numan Acar ve Hasan Yıldız, gecenin ilerleyen saatlerinde Kaya'nın otomobiliyle dolaşmaya çıktı.

İddiaya göre, aracın bozulmasına sinirlenen Kaya, bagajdaki bidonda bulunan benzini dökerek otomobili yakmak istedi. Kendi üzerine de dökülen benzin, Kaya'nın ağzındaki sigarayı yakmak istemesi sırasında alev aldı. Arkadaşlarının yangını söndürmesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, iki gün sonra tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Manavgat Cumhuriyet Savcılığının, Ramazan Kaya'nın yaşamını yitirmesi üzerine başlattığı soruşturma sonucunda, Uğur Acar ve olay yerinde bulunan iki arkadaşı hakkında Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Yakmak suretiyle kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.