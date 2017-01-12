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Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

12 Ocak 2017 Perşembe, 18:44

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erdem Özsoy ve Fehmi Kesici ile tutuksuz sanık Yavuz Y ile avukatları ve yakınları katıldı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından yargılanan sanıklar hakkında hazırlanan iddianame okundu.

Sanıklardan Özsoy, savunmasında, 2012'de Karabük'ün Yenice ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğüne şef olarak atandığını ve 2014'te de Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki Pürenkaya Orman İşletme Şefi unvanıyla tayininin çıktığını söyledi.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne süren Özsoy, şu bilgileri verdi:

"Bu yapı ve lideri hakkında 15 Temmuz 2016'dan önce sadece televizyondan duyduklarım kadarıyla bilgim vardı. Yapının, 17-25 Aralık sürecinden sonra terör örgütü olduğu yönünde duyumlarım oluyordu. Orman işletme şefliğine başladıktan sonra Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) isimli sendikanın üyesiydim fakat benim Yenice'den Devrek'e tayin sürecimde bana hiç yardımcı olmamışlardı. Sendikadan istifa etmemin ardından Ufuk Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Memurlar Sendikasına (Ufuk Tarım Orman-Sen) üye oldum. Bu sendikanın Fetullah Gülen yapılanmasına yakın olduğunu duymuştum fakat kanuna uygun kurulan bir sendika olduğundan, kanunsuz işlere bulaşmayacağını düşünmüştüm. Bu yapıyla hiçbir ilgim yoktur."

Tutuklu sanıklardan Kesici ise 2012'de Devrek Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü emrine orman muhafaza memuru olarak atandığını kaydetti.

Toç Bir-Sen temsilcilerinin kendisiyle ilgilenmediği için kızarak buradan ayrıldığına dikkati çeken Kesici, "Daha sonra Ufuk Tarım Orman-Sen'e başvurdum. Sendikaya üye olduğum dönemde bu sendikanın FETÖ/PDY'ye mensup bir sendika olduğunu duymamıştım. 21 Temmuz 2016'da mesleğimden ihraç edilince sendikanın böyle olduğunu anladım. Devlet büyüklerimizin FETÖ lideri hakkındaki söylediklerine katılıyorum. Onlar bizim bilmediğimiz şeyleri bilirler. Suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık Yavuz Y. de verdiği yazılı savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdem Özsoy ve Fehmi Kesici'nin, mevcut delil durumu ile isnat edilen suçun vasfının değişme ihtimalinin yanı sıra tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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