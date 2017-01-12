Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23,00 ila 32,68 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,30
|23,30
|23,30
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|23,00
|23,00
|23,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|32,68
|32,68
|32,68
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|14,70
|14,70
|14,70
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,25
|7,25
|7,25
|HTS
|Buğday
|KG
|0,58
|0,59
|0,58
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış