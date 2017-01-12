12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli Ticaret Borsası

12 Ocak 2017 Perşembe, 19:12

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) leblebilik ekstra nohutun kilogramı 8,25-8,29 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır yemlik Kg 0,70 0,70 MTS
Buğday ekmeklikKg 0,900,90 MTS
Buğday ekmeklikKg0,910,91TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut yemlik kırıkKg0,850,85TTS
Nohut ekstra leblebilikKg 8,258,29MTS
Çeşitli gıda maddeleri



Dana (karkas) Kg 23,8023,80TTS
Ciğer büyükbaşKg22,0022,00TTS
Kuru meyveler



Leblebi beyaz (9 mm)Kg9,009,00TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 6,00 7,00 TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 5,95 5,95 TTS-GT
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 8,30 9,00 TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,50 10,00 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,5011,50TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 11,7011,70TTS
Leblebi kırık Kg 1,50 3,10 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
İnekAd 3.523,503.564,00TTS
Buzağı Ad 2.730,33 2.730,33 TTS
SığırAd3.514,845.922,18TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Denizli'de yangın: 3 ölü
YEREL

GÜNCELLEME - DENİZLİ'DE YANGIN: 3 ÖLÜ

Başkan Subaşıoğlu, İlbade Pazaryeri'ni ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN SUBAŞIOĞLU, İLBADE PAZARYERİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Başkan Gürlesin, Muhtarlarla buluştu
YEREL

BAŞKAN GÜRLESİN, MUHTARLARLA BULUŞTU
Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan Başkan Zolan'a ziyaret
YEREL

ANTALYA ŞEHİR TİYATROSU'NDAN BAŞKAN ZOLAN'A ZİYARET
Denizli'de yangın: 3 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE YANGIN: 3 ÖLÜ
Denizli Büyükşehir, Kale Karaköy'ün su sıkıntısına çözüm
YEREL

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR, KALE KARAKÖY'ÜN SU SIKINTISINA ÇÖZÜM
Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası
YEREL

DENİZLİ'DEKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
1,5 milyon TL'ye mal olacak sağlık merkezinin protokolü imzalandı
YEREL

1,5 MİLYON TL'YE MAL OLACAK SAĞLIK MERKEZİNİN PROTOKOLÜ İMZALANDI
Denizli'de kamyonet devrildi: 1 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE KAMYONET DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
Öğrencilerden Başkan Zolan'a Hocalı teşekkürü
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ZOLAN'A HOCALI TEŞEKKÜRÜ
Denizli İstiklal Mahallesi'nde su kesintisi
YEREL

DENİZLİ İSTİKLAL MAHALLESİ'NDE SU KESİNTİSİ
Denizli'de eğitime kar engeli
YEREL

DENİZLİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ