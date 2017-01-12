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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

12 Ocak 2017 Perşembe, 19:14

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen polis memuru yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda hakkında yakalama kararı bulunan, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen polis memuru S.A.Y, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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