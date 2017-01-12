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Venezuela'da muhalefet milletvekili gözaltına alındı

12 Ocak 2017 Perşembe, 19:44

CARACAS (AA) - Latin Amerika ülkesi Venezuela'da muhalefet partisi milletvekili Gilber Caro silah ve patlayıcı bulundurma suçundan gözaltına alındı.

Venezuela polisi, bir otoban gişesinde yapılan arama sırasında aracında tabanca ve çeşitli patlayıcılar bulunmasının ardından Caro'nun gözaltına alındığını açıkladı.

Caro'nun bağlı olduğu Halkın İradesi Partisi, silahların milletvekiline komplo düzenlemek için aracına konduğunu iddia etti.

İnsan hakları gruplarından yapılan açıklamada, muhalif milletvekilinin gözaltına alınmasının hükümet ve muhalefet arasındaki diyalog sürecine ters düştüğü ifade edildi.

Ülkede muhaliflerin çoğunlukta olduğu parlamento, devlet başkanının görevden alınması ve erken seçim amacıyla referanduma gidilmesi için gereken sürenin dolmasının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevini bıraktığını ilan ederek sembolik yargı sürecini başlatan bir karar almıştı.

Venezuela parlamentosu aldığı kararla, siyasi ve ekonomik krizin aşılamadığını, görevini yerine getirmeyen Maduro'nun görevini bıraktığını ilan etti ancak Ulusal Meclis olarak da anılan parlamentonun, devlet başkanını görevden azletme yetkisi bulunmadığı için karar sembolik önem taşıyordu.

Venezuela'da hükümet ve muhalefet, yönetim, seçim takvimi, ekonomik kriz ve kriz mağdurlarının tazminatlarının ödenmesi konularını görüşmek üzere bir araya gelmiş, taraflar, geçen kasım ayında tekrar diyalog süreci başlatmıştı.

Başkent Caracas'taki bir müzede Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından başlatılan görüşmelere, Vatikan'dan arabulucuların yanı sıra İspanya, Panama ve Dominik Cumhuriyeti'nin eski cumhurbaşkanları katılmıştı.


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