Bingöl'de terör operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ortaya çıkarılan sığınakta şişme bot, can yeleği, gıda ve yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, 2. Jandarma Komando Komutanlığına bağlı birliklerce terör örgütü PKK mensuplarının faaliyetlerine karşı Kuşçimeni ve Darköprü köyleri kırsalında 4-11 Ocak'ta "Şehit Uzman Çavuş Lokman Dargın-5" operasyonu yürütüldüğü belirtildi.
Operasyonda ortaya çıkarılan PKK'lı teröristlere ait sığınakta şişme bot, can yeleği, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerince bölgede terörle mücadelenin sürdürüldüğü bildirildi.