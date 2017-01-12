Bingöl'de hırsızlık iddiasıyla 6 kişi tutuklandı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla 6 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İnönü Mahallesi Genç Caddesi'nde S.B, Kültür Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde O.S. ile Simani Mahallesi sanayi sitesinde A.Y'ye ait iş yerlerinden dizüstü bilgisayar, 150 lira, oksijen kaynağı, 2 fotoğraf makinesi ve bilgisayar çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphe üzerine Berti Kavşağı'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada bagajında çekiç, murç, çok sayıda tornavida, keser, boru anahtarı ile çalınan bazı malzemeler bulundu. Araçtaki şüpheliler M.T, B.A, S.K, M.A.B, S.U. ve M.A.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.