HDP Hakkari Milletvekili Akdoğan'ın yargılanması

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın dava dosyası, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin kararı üzerine güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek, bunların hareketlerine katılmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Akdoğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurularak katıldı.

Duruşmada, sanık avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

İddia makamı da sanığın tutukluluk halinin devamını, dava dosyasının kamu güvenliği nedeniyle yargılama yapılmak üzere Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Sanık Akdoğan'ın tahliye talebini de mahkeme heyeti şu gerekçeyle reddetti:

"Sanığın kaçacağına dair kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğu, bu aşamada tutuklama kararının verilmesinden beklenilen faydanın adli kontrol kararıyla sağlanmayacağı, tutuklama tedbirinin bu aşamada isnat edilen suçlarla ölçülü ve orantılı olacağı kanaatine ulaşılmakla, CMK 100 ve devamı maddeleri gereğince sanık Nihat Akdoğan'ın tutukluluk halinin devamına, tahliye taleplerinin reddine karar verildi."

Akdoğan, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 7 Kasım'da gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.