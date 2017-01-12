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Kayseri'deki FETÖ/PDY davası

12 Ocak 2017 Perşembe, 20:33

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 4 gün süren duruşmaya, aralarında eski Boydak Holding yöneticileri Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın da bulunduğu 21'i tutuklu 40 sanık ile avukatları ve müştekiler katıldı. Bazı sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

Duruşmada, sanıklar ile avukatlarının taleplerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı.

Karara göre, tutuklu sanıklar Murat Bozdağ, İsmail Tuna, Mahmut Alak, Nurullah Sarıöz, Adem Çelik ve Arap Ali Aksoy yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Firari sanıklardan Yunus Serin ve Sinan Ekin hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına, aralarında örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da yer aldığı bazı firari sanıkların vatandaşlıktan çıkarılması için İçişleri Bakanlığına talepte bulunulmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklardan Tayland'da yakalanan Osman Hilmi Özdil'in iadesi için girişimde bulunulmasına, tutuklu sanıklardan hasta olan Hacı Boydak'ın en yakın onkoloji hastanesine sevkine, gizliliği kalkan "Hacılar" kod adlı tanığın mahkemeye zorla getirilmesine, diğer gizli tanıkların, tarafların katılmadığı oturumda dinlenmesine, firari sanıkların yurt dışına çıkıp çıkmadıklarının tespit edilmesine, ifade vermeye gelmeyen müştekilerin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine hükmetti.

Duruşma, eksiklerin tamamlanması ve müzekkerelerin sonuçlarının beklenmesi için 3 Nisan'a ertelendi.

Davanın, 1-4 Kasım'da yapılan ilk duruşmasında ise İlyas ve Bekir Boydak ile Mehmet Karakaya tahliye edilmişti. Davada, 5'i başka suçtan 17 tutuklu, 12 firari ve 39 tutuksuz sanık yargılanıyor.

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