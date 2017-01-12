CHP Tunceli il yönetimde tartışma

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TUNCELİ (AA) - CHP Tunceli İl Başkanlığında, İl Başkanı Ali Rıza Güder ile İl Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Ateş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ahmet Ateş'ten şikayetçi olan İl Başkanı Güder, polis çağırdı.

Edinilen bilgiye göre, CHP Tunceli İl Başkanlı Ali Rıza Güder, İl Disiplin Kurulu üyelerine, 3 olağan toplantıyı yapmadıkları gerekçesiyle, üyeliklerinin düştüğüne dair yazı gönderdi.

İl Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Ateş ve üyeler, Tunceli İl Başkanlığına gelerek, İl Başkanı Ali Rıza Güder'e kendilerin gönderilen yazının gerekçesini sormak istedi. Parti toplantı odasında yaşanan tartışmanın ardından İl Başkanı Güder, 155' Polis İmdat hattını arayarak polis çağırdı.

CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı şöyle anlattı.

"12 Ocak 2017 tarihinde il binasında günlük işlerimi yaparken il disiplin kurulu başkanı ve üyeleri görüşmek istediklerini beyan etmişlerdir. Kendileri bana il disiplin kurulu üyelerinin üyeliklerinin düşmesine ilişkin neden resmi yazı gönderildiğimi sormuşlardır. Kendilerine parti disiplin yönetmeliği çerçevesinde mazeretsiz olarak 3 olağan toplantıyı yapmadıklarından dolayı il disiplin kurulu üyeliklerinin düştüğü ifade edilmiştir. Bunun üzerine kendileri tarafından şahsıma karşı hukuki çerçeveyi aşan ifadelerde bulunmuşlardır. Bunun üzerine ilgili kişiler hakkında yasal mercilere şikayette bulundum. Konu bundan ibarettir."

- "İl başkanlığı düşen birine, gönderdiği yazının gerekçesini sormak istedik"

İl Disiplin Kurulu Başkan Ahmet Ateş ise, suçlamaları kabul etmedi. Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Başkanı Ali Rıza Güder başkanlığındaki il yönetiminin, yaşanan istifalar nedeniyle 1 Ocak tarihinde düştüğünü iddia etti.

İl Başkanlığı düşen birinin kendilerine gönderdiği yazının gerekçesini sormak istediklerini ancak cevap alamadıklarını iddia eden Ateş, "Olayda bir darp ve hakaret yoktur. Bizler partiliyiz. Parti içinde tartışmalar da olur. Fakat böyle bir olayın yaşanması üzücüdür. Ben emniyet müdürlüğünde şikayetçi olmadım ama ileride başkanın tutumuna, davranışına bakarım. Gerekirse ben de şikayetçi olurum. Şikayet hakkımı saklıdır." dedi.



