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Van'da terör operasyonu

12 Ocak 2017 Perşembe, 20:49

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen malzemelerin imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Başkale ilçesinin Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında, bölücü terör örgütünce kullanılan iki sığınak tespit edildi.

Sığınaklardaki aramalarda 6 adet 12 kilogramlık dolu tüp, benzinli jeneratör, 8 adet 70 litrelik dolu mazot jelikanı, 6 adet 20 litrelik dolu benzin bidonu, 4 battaniye, naylon branda, 4 dolu küçük tüp, 18 litrelik mazot, balta, balyoz, çekiç, 100 metrelik dağcı ipi, tüplü ocak, 2 hilti ucu, 2 güneş paneli, 12 porselen kase, el testeresi, 12 su bardağı, 100 metre uzatma kablosu, akü, tepsi, 4 yemek tenceresi, düdüklü tencere, 2 defter, 2 demir murç, güç kaynağı, 10 ampul, USB girişli led ışık, 500 konserve, 5 kilogram şeker, 2 plastik su pompası, gaz sobası, 500 hazır çorba, 3 kilogram deterjan ve 4'lü sabun, 500 kuru ekmek, 10 adet 2 metre tahta, 2 adet 75 litrelik bidonda benzin, 30 metre halıfleks ve 50 metre ince naylon ele geçirildi. Söz konusu malzemeler olay yerinde imha edildi.

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DÜZELTME &quot;Van Gölü'nde batık gemi bulundu&quot; başlıklı haberimizin 2. paragrafında yer alan &quot;Tektonik bir göl olan Van Gölü'nün 800 yıllık tarihi bulunduğu&quot; ifadesi, &quot;Tektonik bir göl olan Van Gölü'nün 800 bin yıllık tarihi bulunduğu&quot; olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayınlıyoruz. Saygılarımızla AA Van Gölü'nde batık gemi bulundu
YEREL

DÜZELTME "VAN GÖLÜ'NDE BATIK GEMİ BULUNDU" BAŞLIKLI HABERİMİZİN 2. PARAGRAFINDA YER ALAN "TEKTONİK BİR GÖL OLAN VAN GÖLÜ'NÜN 800 YILLIK TARİHİ BULUNDUĞU" İFADESİ, "TEKTONİK BİR GÖL OLAN VAN GÖLÜ'NÜN 800 BİN YILLIK TARİHİ BULUNDUĞU" OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. HABERİMİZİ DÜZELTEREK YENİDEN YAYINLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA AA VAN GÖLÜ'NDE BATIK GEMİ BULUNDU

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