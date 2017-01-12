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Bangladeş'ten Myanmar'a Arakan çağrısı

12 Ocak 2017 Perşembe, 20:54

DAKKA (AA) - Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmud Ali, Myanmar'a Bangladeş'te bulunan Arakanlı Müslümanları (Rohingyalar) geri alması konusunda çağrıda bulundu.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin özel temsilcisi olarak Bangladeş'te bulunan Myanmar Dışişleri Bakan Yardımcısı U Kyaw Tin ile görüşen Ali gazetecilere açıklama yaptı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Ali, Myanmar'ın Bangladeş'te yaşayan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın evlerine dönmeleri için gerekli önlemleri bir an önce alması gerektiğini söyledi.

Ali'nin yanı sıra Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de bir araya gelen Tin, Suu Çii'nin mektubunu verdi.

Başbakan Vecid, Bangladeş sınırını geçip ülkeye gelen Müslüman azınlık konusunda Myanmar ile ortak hareket etmenin önemini vurgulayarak, komşusundan bu insanları tekrar ülkelerine almak için acilen bir plan çizmesini istedi.

Tin, bu konuyu Suu Çii ile görüşeceğini belirtti.

Myanmar hükümeti, vatandaşlık vermediği Arakanlı Müslümanların sınırlarında kaçak olarak yaşan "Bengaliler" olduklarını iddia ediyor.

Myanmar, geçen ay Bangladeş'e sığınan 2 bin 415 vatandaşını geri alacağını açıklamıştı.

Myanmar'da 1982 yılında çıkan bir yasayla nesillerdir bu ülkede yaşanan Arakanlı Müslümanların vatandaşlıkları elinden alınmıştı. Yasa, Arakanlı Müslümanları vatansız hale getirirken, seyahat özgürlüğü, temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi temel haklarını da ellerinden almıştı.

Birleşmiş Milletler, Arakanlı Müslümanları "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlıyor.

Arakan eyaletinde sınır karakollarına düzenlenen saldırıların ardından başlayan güvenlik operasyonları ve şiddet dalgasında 17'si güvenlik görevlisi olmak üzere 101 kişi hayatını kaybetmişti. Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana eyalette 400 Arakanlı Müslümanın öldüğünü belirtirken, Myanmar hükümeti 86 "saldırganın" öldürüldüğünü savunmuştu.

Arakan'da 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.


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