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Kızıltepe'deki terör operasyonu

12 Ocak 2017 Perşembe, 21:07

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'nın "iş bırakma talimatına" uyduğu ve sosyal medyada "terör örgütü propagandası" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 öğretmenden 2'si tutuklandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın "iş bırakma talimatına uyarak derslere girmediği ve sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandası yaptığı" belirlenen öğretmenlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden N.Ö. ve F.G. tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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