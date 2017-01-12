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Safranbolu'da "Şehitlerimizi Anma Konseri"

12 Ocak 2017 Perşembe, 21:26
Safranbolu'da "Şehitlerimizi Anma Konseri"

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye tarafından "Şehitlerimizi Anma Konseri" düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programda, aşıklar Mustafa Aydın, Yaşar Demiroğlu, Adem Aydıner ile ozan Ahmet Taşkın, kahramanlık türküleri seslendirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehitleri ağıtla ve türküyle anmak istediklerini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Gaza ruhu, şehitliğin ikiz kardeşidir. Gaza ruhu ancak coşkuyla dile getirilebilir. Gaza varsa şehitlik var, şehitlik varsa memleketin değeri var. Şehit olunmayan, uğruna kan verilmeyen bir memleketin ne değeri olur? Bu memleket bize kıymetlendirilerek ulaştırılmıştır. Bundan sonraki nesillere de böyle ulaştırılacak. Benim iki evladım var, bu ülke için ben dahil iki evladım feda olsun."

Programa, protokol üyeleri ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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