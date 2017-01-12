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Ceylanpınar'da 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava

12 Ocak 2017 Perşembe, 21:47

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015'te polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar'ın evlerinde şehit edilmesine ilişkin davada 7 tutuklu sanıktan 3'ünün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasına, "devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklar Lütfü Abir ve Hasan Aydın katıldı. Ömer Kılınç, Hüseyin Aydın ile Murat Abir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu. Diğer sanıklar Sedat Aydın ve Mehmet Naci Yılmaz, mahkemeye dilekçe göndererek duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi. Sanık yakınları ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı sanıkların kimlik tespitini yaparak suçlarını okudu.

Hüseyin Aydın, savunmasında, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve olayla ilişkisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Sanık Kılınç da tutuklu bulunması nedeniyle kendisi ve ailesinin mağdur edildiğini söyledi.

Önceki savunmalarını tekrarladığını ifade eden Kılıç, "Olayı gerçekleştirmem durumunda kaçmak için fırsatım vardı ancak suçsuz olduğum için kaçmadım. 27 yıldır aynı adreste ikamet ediyorum. Kaçmadım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Lütfü Abir ise 26 yaşında olduğunu ve bugüne kadar sol bir örgüt veya partiyle ilişkisinin bulunmadığını iddia etti. Ailesiyle birlikte devletini çok sevdiğini dile getiren Abir, tahliyesini istedi.

Murat ve Lütfi Abir'in avukatı Ceylan Taşlı da müvekkillerine yönelik suçlamaları reddettiklerini kaydetti. Avukat Taşlı, müvekkillerinin tutuklanmalarının tek sebebinin olaydan önce polislerin şehit edildiği dairenin karşısındaki daireyi düğün öncesi kiralamak olduğunu ileri sürdü.

Diğer sanık avukatlarının savunmalarını yapmasının ardından mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ömer Kılınç, Lütfü ve Murat Abir'in, mevcut delil durumu ile tutukluluk sürelerini göz önüne alarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi.

Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Terör örgütü PKK mensupları, 22 Temmuz 2015'te Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ı evlerinde şehit etmişti. Olayla ilgili Hasan Işık, Ömer Kılınç, Lütfi ve Murat Abir, Mehmet Naci Yılmaz, Sedat, Hüseyin ve Hasan Aydın ile Orhan Bulut gözaltına alınmıştı. Bulut ve Işık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmıştı.

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