12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan Yıldırım:

12 Ocak 2017 Perşembe, 21:56

TBMM (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde garantör ülkelerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası konferansa katılıp katılmayacağına ilişkin, "Burası daha iyi, şu andaki işimiz hepsinden önemli." dedi.

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin altıncı maddesinin görüşmeleri sırasında TBMM'ye geldi.

İktidar kulisine geçerek milletvekilleriyle bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin, Cenevre'deki Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde garantör ülkelerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası konferansa katılıp katılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "Burası daha iyi, şu andaki işimiz hepsinden önemli." ifadesini kullandı.

Daha sonra Genel Kurula giren Yıldırım, buradan ayrıldıktan sonra Meclisteki makamına geçti.

İLGİLİ HABERLER

Süper Loto çekildi (2)
YEREL

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ (2)
Süper Loto çekildi (1)
YEREL

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ (1)
KPSS sorularının sızdırılması davası
YEREL

KPSS SORULARININ SIZDIRILMASI DAVASI
Başkentteki FETÖ soruşturması
YEREL

BAŞKENTTEKİ FETÖ SORUŞTURMASI
FETÖ çatı davası
YEREL

FETÖ ÇATI DAVASI
Bangladeş'ten Myanmar'a Arakan çağrısı
YEREL

BANGLADEŞ'TEN MYANMAR'A ARAKAN ÇAĞRISI
OSSA 4. Olağan Genel Kurulu
YEREL

OSSA 4. OLAĞAN GENEL KURULU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahin'e geçmiş olsun ziyareti
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞAHİN'E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Venezuela'da muhalefet milletvekili gözaltına alındı
YEREL

VENEZUELA'DA MUHALEFET MİLLETVEKİLİ GÖZALTINA ALINDI
FETÖ çatı davası
YEREL

FETÖ ÇATI DAVASI
Google, Titan projesine son verdi
YEREL

GOOGLE, TİTAN PROJESİNE SON VERDİ
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Suikastçi askerlerin eşleri de KPSS şüphelisi
YEREL

SUİKASTÇİ ASKERLERİN EŞLERİ DE KPSS ŞÜPHELİSİ
&quot;Eğitimde İşbirliği Protokolü&quot; imzalandı
YEREL

"EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ" İMZALANDI
ÖSYM Başkanı Demir: (2)
YEREL

ÖSYM BAŞKANI DEMİR: (2)
&quot;Çalışma Hayatında Milli Seferberlik&quot; programı
YEREL

"ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" PROGRAMI
&quot;Spekülatif haberler kasıtlı yapılıyor&quot;
YEREL

"SPEKÜLATİF HABERLER KASITLI YAPILIYOR"

&quot;İngiltere'yi 3 ayda fethettim&quot;
YEREL

"İNGİLTERE'Yİ 3 AYDA FETHETTİM"
Brezilya'da hapishane firarileri aranıyor
YEREL

BREZİLYA'DA HAPİSHANE FİRARİLERİ ARANIYOR
Beatles afişlerinin ressamı Tony Booth öldü
YEREL

BEATLES AFİŞLERİNİN RESSAMI TONY BOOTH ÖLDÜ
Yarım tonluk Mısırlı kadının ameliyatı için ayrı tesis inşa edilecek
YEREL

YARIM TONLUK MISIRLI KADININ AMELİYATI İÇİN AYRI TESİS İNŞA EDİLECEK

&quot;Radikalleşmede sorun din değil&quot;
YEREL

"RADİKALLEŞMEDE SORUN DİN DEĞİL"
Atalay Filiz davası
YEREL

ATALAY FİLİZ DAVASI
Artvin Doğalgaz Boru Hattı Faz-1 yapım ihalesi
YEREL

ARTVİN DOĞALGAZ BORU HATTI FAZ-1 YAPIM İHALESİ