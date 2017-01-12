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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

12 Ocak 2017 Perşembe, 22:29
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine Menteşe ilçesinde 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda R.Y. ve C.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evleri ile üzerlerinde yapılan aramada 14 havai fişek, 2 torba cam bilye, 2 gaz maskesi, 2 sapan, çok sayıda doküman ve materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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