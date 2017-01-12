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9. Büyükelçiler Konferansı

12 Ocak 2017 Perşembe, 22:45
9. Büyükelçiler Konferansı

ANKARA (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Müdürü William Lacy Swing, Türkiye'nin dünyanın en büyük göçmen nüfusuna ev sahipliği yapma cömertliği göstermesini büyük takdirle karşıladıklarını bildirdi.

9. Büyükelçiler Konferansı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve IOM Genel Müdürü Swing'in katıldığı bir etkinlik düzenlendi.

Yıldız, Uluslararası Göç Örgütünün 65. kuruluş yıl dönümünde BM çatısı altına girmesinden dolayı Swing'i tebrik etti.

Swing ise son dönemdeki terör saldırıları nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini iletti.

Türk devleti ve halkının fedakarlıklarını, dünyanın en büyük göçmen nüfusuna ev sahipliği yapma cömertliği göstermesini büyük takdirle karşıladıklarını belirten Swing, "Büyük bir yük taşıyorsunuz. Bu, sorumluluğu paylaşması gereken diğer taraflara da örnek teşkil ediyor. Türkiye'nin sınırlarını açık tutarak yaptığı fedakarlıklara çok az yer veriliyor. Halbuki bu, insancıl sınır yönetimidir, gerçek sınır yönetimidir." ifadelerini kullandı.

IOM olarak iş birliği yaptıkları Türkiye'nin Sahil Güvenlik Komutanlığına teşekkür eden Swing, "Türk sahil güvenliği, sadece 2016'da 37 bin göçmeni ölümden kurtardı." diye konuştu.

Tarih boyunca insanların en çok yer değiştirdiği dönemin yaşandığını anlatan Swing, göçmenlerden 250 milyonunun sınırlardan geçtiğini, 750 milyonunun da ülkesi içinde yer değiştirdiğini söyledi. Swing, "Yani 7 milyarlık dünya nüfusunun 1 milyarı göçmenlerden oluşuyor." dedi.

- "Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bulunmasından etkilendim"

Göçün iyi yönetilmesi durumunda insanlara ve ekonomilere büyük faydalar sağlayacağını vurgulayan Swing, "İçişleri Bakanlığınızda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bulunmasından çok etkilendim. Bu, göçün yönetilmesi gereken bir konu olduğunu bildiğinizi gösteriyor. Önceliği hayat kurtarmaya veriyorsunuz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin "insani sınır yönetimi" politikası uyguladığına işaret eden Swing, bunun örnek alınması gerektiğini dile getirdi.

Göçmen kaçakçılığının da önemli bir sorun olduğuna dikkati çeken Swing, bununla mücadele etmek için Türkiye ile iş birliği yaptıklarını belirtti.

Swing "Göç dün başlamadı, yarın bitmeyecek. Göç çözülmesi gereken bir problem değil, bir insanlık gerçeğidir. Onu nasıl yöneteceğimizi öğrenmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra, Yıldız ile Swing, IOM'un Türkiye'deki hukuksal durumu, ayrıcalıkları ve dokunulmazlıklarını içeren anlaşmanın tadil edilmesine ilişkin anlaşmayı imzaladı.

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