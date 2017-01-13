13 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ocak 2017

13 Ocak 2017 Cuma, 00:02

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.30)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları bilgilendirme toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)


EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık, Bakanlıklar arası Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü’nü imzalayacak.

(Ankara/14.00)

2- TÜİK, kasım ayı sanayi ciro endeksini açıklayacak,

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)


KÜLTÜR SANAT

1- Yeşilay tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nın sonuçları açıklanacak.

(İstanbul/15.30)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Galatasaray Odeabank-Zalgiris Kaunas ve Panathinaikos Superfoods-Anadolu Efes maçları oynanacak.

(İstanbul/20.00/Atina/22.45)


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