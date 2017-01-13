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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.30)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları bilgilendirme toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)





EKONOMİ



1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık, Bakanlıklar arası Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü’nü imzalayacak.

(Ankara/14.00)

2- TÜİK, kasım ayı sanayi ciro endeksini açıklayacak,

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





KÜLTÜR SANAT



1- Yeşilay tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nın sonuçları açıklanacak.



(İstanbul/15.30)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.00)



2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Galatasaray Odeabank-Zalgiris Kaunas ve Panathinaikos Superfoods-Anadolu Efes maçları oynanacak.



(İstanbul/20.00/Atina/22.45)





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