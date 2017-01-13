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MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:

13 Ocak 2017 Cuma, 00:23
MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:

KOCAELİ (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "Ciddi biçimde Türkiye'den çıkan bir döviz yok ama döviz üzerinde bir spekülasyon yaşanıyor. Bu konuda hepimizin bir miktar daha sabra ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Derneğin Kocaeli Şubesinin 19. Olağan Genel Kurul toplantısında konuşan Olpak, Türkiye'nin son zamanlarda ağır bir imtihandan geçtiğini söyledi.

Terör saldırılarının, milleti birbirinden soğutmak için tasarlandığını belirten Olpak, "Güven duygusu ortadan kaybolsun, sağduyu ortadan kalksın istiyorlar. Bize göre buna verilecek en sıkı cevap, birbirimize daha iyi sarılmak." diye konuştu.

İş adamlarının ne pahasına olursa olsun direnmeye, üretmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan Olpak, gerçek başarıların "koşullar sayesinde değil, koşullara rağmen" kazanıldığını ifade etti.

Olpak, 2016'nın zor bir yıl olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Küresel anlamda baktığınızda 2016, dünyanın düşük büyüme tuzağına girdiği bir süreçtir. 2016'nın dünya büyümesi henüz açıklanmadı. Dünya Bankası, yüzde 2,4'lük bir büyüme bekliyor. Böyle bir büyüme olursa 2009 krizinden sonra dünyadaki en düşük büyüme olacak. ABD'de yeni başkanın politikaları bekleniyor. İngiltere'nin Avrupa'dan çıkışının etkilerinin ne olduğunu henüz hiç kimse tahmin edemiyor. Çin'de yavaşlayan bir ekonomiyle karşı karşıyayız."

Olpak, Türkiye'nin etrafı savaşla çevrilen bir ortamda 27 çeyrektir üst üste büyümesini sürdürdüğüne dikkati çekti.

- "Kur tahmininde bulunmak mümkün değil"

"Herkes dövizdeki dalgalanmanın nereye gideceğini merak ediyor, bize de soruyorlar." diyen Olpak, şöyle devam etti:

"Yapılacak en yanlış şeylerden biri kur tahmininde bulunmak. Kur tahmininde bulunmak mümkün değil. Kurun bizim dışımızdaki etkenleri var. Amerikan doları bazında bakıldığında bütün dünyada değer kazanıyor ama içeride de baktığımızda, gün içinde bile bakıyoruz, borsamızdaki rakamlarda bir değişme yok. Türkiye'nin risk priminde herhangi bir değişme yok. Ciddi biçimde Türkiye'den çıkan bir döviz yok ama döviz üzerinde bir spekülasyon yaşanıyor. Bu konuda hepimizin bir miktar daha sabra ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum."

İş dünyasını daha temkinli olmaya davet eden Olpak, "Biz faaliyetimizden para kazanıyoruz. Paradan para kazanma yolu yapmamız gereken alanlardan değildir." ifadelerini kullandı.

- Anayasa değişikliği teklifi

MÜSİAD'ın anayasa konusundaki görüşlerinin her gün değişmediğini anlatan Olpak, "Türkiye'de 'kuvvetler ayrılığı' diye bir sistemden bahsediyoruz ama sistemi biraz irdelediğinizde aslında ayrılık değil, kuvvetler karmaşasının olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımız ilk defa halk tarafından seçildikten sonra demiştik, o dönem itibarıyla yapılması gereken, bu sistemin hızlı şekilde doğru raya oturtulmasıdır." dedi.

TBMM'deki anayasa değişikliği teklifi görüşmelerine değinen Olpak, "Biz iş dünyasıyız. Huzur, güven ve istikrarın devam etmesini isteriz. Bize göre yapılmaya çalışılan da tam olarak budur." diye konuştu.

Olpak, Meclisten çıkan sonuca göre milletin kararı vereceğini kaydetti.

Toplantıya, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Celal Ayvaz ve iş adamları katıldı.

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