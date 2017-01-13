Kaza yapan askere müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaza yapan askere müdahale eden sağlık personeline otomobilin çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Adil Erhan Özdurmuş'un (20) kullandığı 27 KT 303 plakalı otomobil, merkez Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, üzerlerinde asker üniforması bulunan Özdurmuş ve Enes Birincioğlu (20) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale ederken, Oğuzhan Pekmezci idaresindeki 27 DN 709 plakalı otomobil sağlık görevlileri İlknur Bedir ve Berna Kavak'a çarptıktan sonra devrildi.

Yaralılar Özdurmuş, Birincioğlu, Pekmezci, Bedir, Kavak ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Özdurmuş, kaldırıldığı Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı sağlık görevlisi Bedir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Özdurmuş'un Samsun'da asker olduğu ve dağıtım iznine geldiği öğrenildi. Yaralı Birincioğlu'nun ise asker olmadığı ancak arkadaşının üniformasını giydiği belirtildi.



















