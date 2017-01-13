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Konya'da yangın

13 Ocak 2017 Cuma, 01:42
Konya'da yangın

KONYA (AA) - Konya'da yaşadığı barakada yangın çıkan kişi, yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Vali İzzet Bey Caddesi'nde bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Caddede iki bina arasında bulunan barakadan yükselen alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Olay nedeniyle baraka tamamen yandı.

Evsiz olduğu ve barakada yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Çağlar (41), çalışmaları gözyaşları içinde takip etti.

İtfaiye ekiplerinin sakinleştirdiği Çağlar, polis ekiplerine teslim edildi ve araca bindirildi.

Polisin, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

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