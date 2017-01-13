Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni̇ne göre, Beyşehi̇r-Seydi̇şehi̇r-Akseki̇ (Alacabel mevki̇si̇), Bozkır-Hadi̇m-Taşkent, Sarıveli̇ler-Ermenek ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle trafi̇ğe kapalı bulunuyor.
İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda, tırların İstanbul'a gi̇ri̇ş ve çıkışlarına izin verilmiyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 20-23 kilometrelerinde Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu inşaatı kapsamındaki köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatılırken, geçişler servis yolu ve bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara çevre otoyolunun Konya kavşağı- Karataş viyadüğü (3-4. kilometreleri) arasında, kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine izin verilmiyor. Ulaşım Karataş viyadüğü-Konya kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.