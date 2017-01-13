13 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM / 13 Ocak 2017

13 Ocak 2017 Cuma, 09:00

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları bilgilendirme toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bakanlıkta ekmek konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile görüşecek.


(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık, Bakanlıklar arası Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü’nü imzalayacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, kasım ayı sanayi ciro endeksini açıklayacak,

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'de dışişleri bakanları düzeyinde yapılan Kıbrıs konferansı sonrasında basın toplantısı düzenleyecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



KÜLTÜR SANAT

1- Yeşilay tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nın sonuçları açıklanacak.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Galatasaray Odeabank-Zalgiris Kaunas ve Panathinaikos Superfoods-Anadolu Efes maçları oynanacak.

(İstanbul/20.00/Atina/22.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)


ÖZEL HABER

1- "Kıbrıs için model niteliğinde, kayda değer bir başarı gerek"

- Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini:

- "En sonunda bir neticeye varılacağını umuyorum. Bu, hem Kıbrıs hem de bölge için önemli. Ancak sonuç veren, model niteliğinde, kayda değer bir başarı olmalı ki, onun üzerinden ilerleyebilelim"

- "Barışı korumak ya da sağlamak için atılan her adım iyidir. Astana (planlanan Suriye görüşmeleri) bu adımlardan biri olarak görülebilir"

- "Avrupa ve Türkiye'nin birbirine ihtiyacı var. Eğer ticaret, güvenlik, kalkınma gibi konularda işbirliği yaparsak 'kazan kazan' durumu ortaya çıkar. Ancak bunu doğru şekilde yapamazsak, bu durum 'kaybet-kaybet'e döner. Bu da, daha az güvenlik, daha az ticaret, daha fazla sorun demek"

(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Ankara)

2- Adliyeler şeffaflaşıyor

- Adli ve idari yargı, mart ayından itibaren bütçenin nasıl kullanıldığı, personel ve dava sayıları gibi birçok konuda kamuoyuna faaliyet raporlarıyla yıllık bilgi sunacak

- Raporun "mali bilgiler" bölümünde, personel giderleriyle mal ve hizmet alımlarına yapılan ödemelere yer verilecek

- Soruşturma ve dava dosyalarının sayılarını içerecek raporda, davaların ve soruşturmaların suç türlerine göre ortalama tamamlanma süreleri gibi istatistikler de bulunacak

(Kemal Karadağ/Ankara)

3- Vatandaşlık hakkı yabancıya konut satışını ikiye katlar

- En az 1 milyon dolar tutarında taşınmaz alanların Türk vatandaşlığı kazanmasının gayrimenkul sektörüne hareketlilik getirmesi, son yıllarda 5 milyar dolar düzeyinde seyreden yabancıya konut satışını kısa sürede ikiye katlaması bekleniyor

- İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım:

- "Yatırımcıları heyecanlandıran bu gelişme döviz girişine de katkı sağlayacak"

- Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı:

- "Bu kanunla yabancıya satış konusunda çıtayı yükselterek hedefi yıllık en az 10 milyar dolara çıkarmalıyız. Yani son yılların en az 2 katı. Bu mümkün"

- Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan:

- "Düzenleme, yabancıya satış rakamlarında 2016'ya oranla en az yüzde 50 civarında bir artış potansiyeli oluşturabilir"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)



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