GÜNDEM / 13 Ocak 2017

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.



(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları bilgilendirme toplantısına katılacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bakanlıkta ekmek konusunda basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile görüşecek.





(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık, Bakanlıklar arası Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü’nü imzalayacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- TÜİK, kasım ayı sanayi ciro endeksini açıklayacak,



(Ankara/10.00)







DÜNYA-DİPLOMASİ



1- BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'de dışişleri bakanları düzeyinde yapılan Kıbrıs konferansı sonrasında basın toplantısı düzenleyecek.



(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)







KÜLTÜR SANAT



1- Yeşilay tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nın sonuçları açıklanacak.



(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.



(Bursa/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Galatasaray Odeabank-Zalgiris Kaunas ve Panathinaikos Superfoods-Anadolu Efes maçları oynanacak.



(İstanbul/20.00/Atina/22.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER



1- "Kıbrıs için model niteliğinde, kayda değer bir başarı gerek"



- Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini:



- "En sonunda bir neticeye varılacağını umuyorum. Bu, hem Kıbrıs hem de bölge için önemli. Ancak sonuç veren, model niteliğinde, kayda değer bir başarı olmalı ki, onun üzerinden ilerleyebilelim"



- "Barışı korumak ya da sağlamak için atılan her adım iyidir. Astana (planlanan Suriye görüşmeleri) bu adımlardan biri olarak görülebilir"



- "Avrupa ve Türkiye'nin birbirine ihtiyacı var. Eğer ticaret, güvenlik, kalkınma gibi konularda işbirliği yaparsak 'kazan kazan' durumu ortaya çıkar. Ancak bunu doğru şekilde yapamazsak, bu durum 'kaybet-kaybet'e döner. Bu da, daha az güvenlik, daha az ticaret, daha fazla sorun demek"



(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Ankara)



2- Adliyeler şeffaflaşıyor



- Adli ve idari yargı, mart ayından itibaren bütçenin nasıl kullanıldığı, personel ve dava sayıları gibi birçok konuda kamuoyuna faaliyet raporlarıyla yıllık bilgi sunacak



- Raporun "mali bilgiler" bölümünde, personel giderleriyle mal ve hizmet alımlarına yapılan ödemelere yer verilecek



- Soruşturma ve dava dosyalarının sayılarını içerecek raporda, davaların ve soruşturmaların suç türlerine göre ortalama tamamlanma süreleri gibi istatistikler de bulunacak



(Kemal Karadağ/Ankara)



3- Vatandaşlık hakkı yabancıya konut satışını ikiye katlar



- En az 1 milyon dolar tutarında taşınmaz alanların Türk vatandaşlığı kazanmasının gayrimenkul sektörüne hareketlilik getirmesi, son yıllarda 5 milyar dolar düzeyinde seyreden yabancıya konut satışını kısa sürede ikiye katlaması bekleniyor



- İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım:



- "Yatırımcıları heyecanlandıran bu gelişme döviz girişine de katkı sağlayacak"



- Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı:



- "Bu kanunla yabancıya satış konusunda çıtayı yükselterek hedefi yıllık en az 10 milyar dolara çıkarmalıyız. Yani son yılların en az 2 katı. Bu mümkün"



- Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan:



- "Düzenleme, yabancıya satış rakamlarında 2016'ya oranla en az yüzde 50 civarında bir artış potansiyeli oluşturabilir"



(Uğur Aslanhan/İstanbul)







***











