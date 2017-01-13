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Kayseri'deki terör saldırısı

13 Ocak 2017 Cuma, 09:05

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik terör saldırısına yönelik soruşturma kapsamında gözaltında bulunan ve dün adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına bulunan ve dün adliyeye sevk edilen 23 zanlı ile terör saldırısıyla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişinin adliye süreci tamamlandı.

Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği zanlılardan Kenan Ç, Ekrem U, Ümit K, Hüseyin P, Mehmet Y, Mehmet A, Barış K, Murat T, Serkan A, H. İbrahim K, Hamit E, Hasan E. Fahri D, İ.H.Y. ve Ahmet K. tutuklandı. Elzem Ş. ile Mehmet E. serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 1. Komando Tugay Komutanlığında askerliklerini yapan er ve erbaşlar Abdurrahman Ç, Semih A, Bilal U, Bedri Ö. ve Ahmet A. akşam saatlerinde tutuklanmıştı.

Böylece, adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 20'si tutuklanmış oldu.

Zanlılardan Sedat D. Mehmet E, Ali B. ve saldırıyı gerçekleştiren teröristin annesi H.Y. savcılık işlemlerinin ardından salıverilmişti.

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturmada halk otobüsü şoförü Hamit E, Şanlıurfa'da yakalanan araç sahibi Mehmet Y, saldırgana hazırladığı krokiler ve patlayıcı yerleştirilen aracı teslim ettiği gerekçesiyle Diyarbakır'da yakalanan Kenan Ç, bu kişiyle irtibatlı olduğu belirlenerek Adana'da yakalanan Elzem Ş, Ümit K. ve Ekrem U. ile saldırının hedefi 1. Komando Tugay Komutanlığında PKK propagandası yaptıkları ve çarşı iznine çıkan askerlerin tugay içerisine giren halk otobüsleriyle kent merkezine taşınması uygulamasıyla ilgili bilgi sızdırmış olabilecekleri değerlendirilen 5 askerin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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