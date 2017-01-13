Marketten silahlı soygun kameraya yansıdı

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ADANA (AA) - Adana'da pompalı tüfekle geldikleri marketten kasayı alarak kaçtıkları belirlenen 16 ve 17 yaşındaki iki şüpheli tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir markete 6 gün önce müşterilerin alışveriş yaptığı sırada ellerinde pompalı tüfek bulunan iki kişi geldi.

Zanlılar, içinde 200 lira bulunan kasayı alıp olay yerinden kaçtı. Dokunulmayan ikinci kasada ise 8 bin lira olduğu öğrenildi.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarından eşkallerini belirlediği iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği iki şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler B.Ö. (16) ve İ.K'nin (17) evlerinde yapılan aramalarda 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlılar yaşları 18'den küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Silahlı soygun kamerada

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, ellerinde pompalı tüfek bulunan iki şüpheli, hızla markete giriyor. Bu sırada müşterilerin panik yaşadığı görülüyor.

Başında şapka bulunan ve yüzünün bir kısmını bezle gizleyen şüpheli yazar kasayı açmaya çalışırken, yüzü açık olan şüpheli ise çevresini gözetleyip yakınında bulunan müşterilere ve kendilerine yaklaşmaya çalışan bir görevliye silahını doğrultup uzaklaştırmaya çalışıyor.

Yazar kasayı açamayan şüpheli elindeki silahı bırakıp para dolu kasayı yerinden sökerek arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçıyor.