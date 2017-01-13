13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu

13 Ocak 2017 Cuma, 09:19

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "abla" yapılanmasına yönelik operasyonda 73 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün "abla" yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazılarının terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

'Küçükçekmece İyilik Merkezi' sosyal yardım ve hizmette rekora koşuyor
YEREL

'KÜÇÜKÇEKMECE İYİLİK MERKEZİ' SOSYAL YARDIM VE HİZMETTE REKORA KOŞUYOR
Tuzla'da parklar ve okullar güven altında
YEREL

TUZLA'DA PARKLAR VE OKULLAR GÜVEN ALTINDA
Marmaray'da vatandaşlara sabah çorbası dağıtıldı
YEREL

MARMARAY'DA VATANDAŞLARA SABAH ÇORBASI DAĞITILDI
Maltepe yeşille buluşuyor
YEREL

MALTEPE YEŞİLLE BULUŞUYOR
Büyükçekmece Belediyesi kar sınavını başarıyla geçti
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KAR SINAVINI BAŞARIYLA GEÇTİ
Miniklerden Watergarden İstanbul'daki meslek atölyelerine yoğun ilgi
YEREL

MİNİKLERDEN WATERGARDEN İSTANBUL'DAKİ MESLEK ATÖLYELERİNE YOĞUN İLGİ
Timuçin Şahin'den unutulmaz gitar resitali
YEREL

TİMUÇİN ŞAHİN'DEN UNUTULMAZ GİTAR RESİTALİ
ANALİZ - Yeni nesil terörle mücadele hukuku: İngiltere örneği
YEREL

ANALİZ - YENİ NESİL TERÖRLE MÜCADELE HUKUKU: İNGİLTERE ÖRNEĞİ

Beylikdüzü'nde ihtiyaç sahiplerine yakacak ve gıda yardımı
YEREL

BEYLİKDÜZÜ'NDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YAKACAK VE GIDA YARDIMI
Küçükçekmece'de sivil savunma eğitimleri devam ediyor
YEREL

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİVİL SAVUNMA EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Saç dökülmesi erkekleri vuruyor
YEREL

SAÇ DÖKÜLMESİ ERKEKLERİ VURUYOR
Sancaktepe Belediyesi'den ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
YEREL

SANCAKTEPE BELEDİYESİ'DEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK