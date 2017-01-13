2017 Üniversiteler Kış Olimpiyatları'na doğru

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ANKARA (AA) - 2017 Üniversiteler Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan (TÜSF) alınan bilgiye göre, Kazakistan'ın Almatı kentinde 28 Ocak-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek oyunlara, 6 disiplinde 14'ü erkek 20 milli sporcu katılacak.

Ay-yıldızlı kafilede, 6 antrenör ve 5 idareciyle beraber toplam 31 kişi bulunacak.

TÜSF Başkanı Kemal Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuların oyunlarda snowboard, kayaklı koşu, kayaklı atlama, short track, buz pateni ve alp disiplininde mücadele edeceğini söyledi.

Tamer, Türkiye'nin kış sporlarında henüz istenilen seviyede bulunmadığını belirterek, "Madalya beklentimiz yok. Olursa da çok büyük sürpriz olur." dedi.

Üniversiteler Kış Olimpiyatları'nda en güzel organizasyonun 2011'de Erzurum'da yapıldığını vurgulayan Tamer, "Kazakistan'da gençlere bir fırsat vermek, motivasyonlarını artırmak istiyoruz. Üst düzey bir yarışmaya katılarak tecrübe kazanmalarını amaçlıyoruz. Onun dışında bir beklentimiz yok." ifadelerini kullandı.

Tamer, kış sporlarında sporcu sıkıntısı çektiklerinin altını çizerek, "Bu konuda yaz oyunlarına göre kışta daha büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Kış sporlarında arzu edilen başarıları yakalamak için çok ciddi olarak küçük yaştan itibaren çalışmak gerekiyor. Yıllarca emek istiyor. Maalesef ülke olarak bunu yakalayamadık." değerlendirmesinde bulundu.





- Milli kadro





Almatı 2017'de Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle:

Alp disiplini: Serdar Deniz, Mustafa Topaloğlu, Özlem Çarıkcıoğlu, Ece İş

Snowboard: Hamza Polat, Tanzer Pehlivan, Elif Küba Geneşke, Elif Büşra Çağlar

Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Yonca Karademir

Kayaklı atlama: Muhammet İrfan Çintımar, Ayberk Demir, Muhammed Münir Güngen

Short track: Menderes Eren, Fırat Yardımcı, Burak Akar, Mükerrem Deniz

Buz pateni: Sıla Saygı, Burak Demirboğa