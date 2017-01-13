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Maliye Bakanlığı 2017'de uygulanacak parasal sınırları belirledi

13 Ocak 2017 Cuma, 09:51

ANKARA (AA) - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak parasal sınırlar ve faiz oranları yeniden belirlendi.

Maliye Bakanlığının, Muhasebat Genel Müdürlüğü Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırı 675 lira ile 496 bin 150 lira arasında değişecek. En yüksek avans sınırı 496 bin 150 lira ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliklerine yönelik olacak.

Özel bütçeli idareler için avans sınırları bin 300 lira ile 931 bin 400 lira arasında değişen miktarlarda uygulanacak. En yüksek avans sınırı 931 bin 400 lira ile kuruluş merkezlerinde olmak üzere Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine yönelik oldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı, dış temsilcilikler, askeri daire mutemetleri için avans sınırları 3 bin 600 lira ile 372 bin 700 lira arasında değişecek.

- Kasa işlemleri

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı, merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimleri için bin 500 lira, diğer muhasebe birimlerinde 850 lira olacak.

Ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı; vergi daireleri için 2 bin 300 lira, Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimleri için 15 bin lira, vergi daireleri hariç diğer muhasebe birimleri için 8 bin 500 lira oldu.

Ödemelerde ilgilileri tarafından kaybedilen alındılarda ilan gerektirmeyen parasal sınır 850 lira olarak belirlendi.

- Kanuni faiz ve temerrüt faizleri

Bunun yanı sıra yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları da belirlendi. Buna göre, 1 Ocak 2017'den itibaren kanuni faiz oranı ve temerrüt faizi sözleşme ile tespit edilmemişse yüzde 9 ve ticari işlerde yüzde 9,75 oldu.

Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler, 4 bin 250 ile 21 bin lira olarak uygulanacak. Anılan tutarlar kuruluş merkezleri ile büyükşehir belediyesi bulunan illerde 3 kat tatbik edilecek.

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