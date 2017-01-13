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Fırat Kalkanı Harekatı

13 Ocak 2017 Cuma, 10:02

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden ve 143'üncü günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait 177 hedef imha edildi, kara ve hava harekatlarında 41 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 143'üncü gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Suflaniyah'ın ele geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 177 hedef ateş altına alındı. Teröristlerce kullanıldığı belirlenen barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Suflaniyah ve Bzagah'da bulunan 10 DEAŞ hedefine hava harekatı düzenlendi. Harekatta, 4 barınma yeri, 4 karargah binası ve 2 silahlı araç imha edildi.

Kara ve hava harekatlarında, DEAŞ mensubu 41 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, 72 el yapımı patlayıcı imha edildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı günden bu yana etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcı sayısı 2 bin 917, mayın sayısı ise 43 oldu.

- Harekatın görüntüleri paylaşıldı

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığınca Suflaniyah ve Bzagah'taki DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatlarının görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, karargah binası, bombalı araç ve kontrol noktasının vurulma anı yer aldı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden ve 143 günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait 177 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 41 terörist etkisiz hale getirildi.
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN VE 143 GÜNÜ GERİDE KALAN FIRAT KALKANI HAREKATI KAPSAMINDA, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 177 HEDEF İMHA EDİLDİ, DÜZENLENEN KARA VE HAVA HAREKATLARINDA 41 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.
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